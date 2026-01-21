Ελλάδα

Σχολεία ανοιχτά την Πέμπτη στην Αττική αποφάσισε η Περιφέρεια

«Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά» σύμφωνα με πληροφορίες
Κανονικά θα λειτουργήσουν την Πέμπτη (22.01.2026) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα. Την Τετάρτη (21.01.2026) οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σε άτυπη ενημέρωση σημειώνεται: «Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

