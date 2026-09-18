Σχολικά κυλικεία: Τι αλλάζει σε πίτσα, ποπ κορν, τυρόπιτες, τοστ και κουλούρια

Αλλαγές στα προϊόντα που μπορούν να πωλούν τα κυλικεία στα σχολεία φέρνουν οι νέοι κανόνες για τις ποσότητες και τις μερίδες των τροφίμων. Οι αλλαγές αφορούν δημοφιλείς επιλογές των μαθητών, όπως κουλούρια, ποπ κορν, ψωμί, αραβικές πίτες, τορτίγιες, τυρόπιτες, πίτες λαχανικών, τυροκούλουρα, πίτσα, σάντουιτς, τοστ και γαλακτοκομικά ροφήματα.

Οι νέες προδιαγραφές για τα κυλικεία στα σχολεία προέκυψαν μετά τη συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ). Συνολικά υιοθετήθηκαν επτά προτάσεις της Ομοσπονδίας, με στόχο οι κανόνες να μπορούν να εφαρμόζονται ευκολότερα στην καθημερινότητα, χωρίς να παραμερίζεται η προσπάθεια για πιο υγιεινή διατροφή των παιδιών.

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Κουλούρια και ποπ κορν

Στα σησαμένια και πολύσπορα κουλούρια, αλλά και στα κουλούρια τύπου pretzel, συστήνεται η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος καθορίζεται στα 80 γραμμάρια.

Το ποπ κορν μπαίνει στα σχολικά κυλικεία, αλλά μόνο σε εκείνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με συγκεκριμένους περιορισμούς. Η μερίδα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν πρέπει να είναι χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Παράλληλα, τα ολικά λιπαρά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 17 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, το νάτριο τα 0,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και τα κορεσμένα λιπαρά τα 3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.

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Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια

Στα κυλικεία μπορούν να διατίθενται λευκό, ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί, όπως επίσης αραβική πίτα και τορτίγια. Προτεραιότητα συστήνεται να δίνεται στα προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ επιτρέπεται και το ψωμί χωρίς γλουτένη.

Η μέγιστη ποσότητα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καθορίζεται στα 80 γραμμάρια.

Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα και τυροκούλουρο

Για τις τυρόπιτες, τις πίτες λαχανικών, όπως σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα και χορτόπιτα, καθώς και για το τυροκούλουρο, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα παραμένει στα 100 γραμμάρια.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός συνδέεται με την υψηλή θερμιδική αξία αυτών των τροφίμων και εντάσσεται στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Πίτσα χωρίς αλλαντικά

Η πίτσα επιτρέπεται στα σχολικά κυλικεία, αλλά με δύο βασικούς όρους. Δεν πρέπει να περιέχει αλλαντικά και το βάρος της μερίδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 γραμμάρια.

Έτσι, η πίτσα παραμένει στις διαθέσιμες επιλογές για τους μαθητές, αλλά με συγκεκριμένο περιορισμό τόσο στα υλικά όσο και στην ποσότητα.

Τι αλλάζει σε σάντουιτς και τοστ

Τα σάντουιτς και τα τοστ μπορούν να περιέχουν ψητό ή βραστό κρέας κοτόπουλου και γαλοπούλας. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η χρήση προϊόντων αλλαντοποιίας.

Τι ισχύει για τα γαλακτοκομικά ροφήματα

Επιτρέπονται επίσης ροφήματα γάλακτος που παρασκευάζονται μέσα στο κυλικείο με φρέσκο γάλα και φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα.

Δεν επιτρέπονται, όμως, αντίστοιχα τυποποιημένα ροφήματα, ούτε η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφερόμενη στις αλλαγές, δήλωσε: «Πίσω από κάθε απόφαση που λαμβάνουμε για τα σχολικά κυλικεία, υπάρχει ένας και μοναδικός στόχος, να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας, προσφέροντάς τους διατροφικές επιλογές που στηρίζουν τη σωστή τους ανάπτυξη, χωρίς όμως να παραβλέπουμε την πραγματικότητα και τις καθημερινές ανάγκες της σχολικής ζωής.

Με τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, αποφασίσαμε στοχευμένες προσαρμογές που συνδυάζουν τη διατροφική φροντίδα με την πρακτική εφαρμογή. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά μας από νωρίς να αγαπούν τη σωστή διατροφή. Με μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, είμαστε δίπλα στους γονείς, φροντίζοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε».