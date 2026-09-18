Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα, είναι αστείο», λέει η γραμματέας του γιατρού στο Κολωνάκι

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει η γραμματέας του γραφείου. Μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», περιγράφει τι είδε μέχρι τη στιγμή που έφυγε από τον χώρο και αναφέρεται στην παρουσία του τραγουδιστή, αλλά και των δύο γιατρών.

Η γραμματέας υποστηρίζει ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείο, τον χαιρέτησε και στη συνέχεια εκείνος πέρασε στον χώρο της 56χρονης γιατρού. Όπως λέει, μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε, περίπου στις 15:20, όλα έδειχναν ήρεμα και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

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Η ίδια περιγράφει αναλυτικά όσα θυμάται από την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο: «Ναι, τον χαιρέτησα. Αφού εγώ έφυγα 15:18 – 15:25, όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου και ο Μαζωνάκης είχα πει ότι ήρθε στο ιατρείο στο μισάωρο 14:00 με 14:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Είχα πει 14:00 με 14:30. Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτησα, τον καλησπέρισα, τον καλωσόρισα και μετά από λίγο, αφού είδε κι άλλον έναν γνωστό του μέσα στο ιατρείο και χαιρετηθήκανε, προφανώς ο άνθρωπος έχει δώσει ήδη κατάθεση. Μετά εγώ έφυγα. Πέρασε μέσα στην κυρία Γ… και έφυγα. Μέχρι την ώρα που έφυγα όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός (ο 58χρονος) ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε, 15:20».

Η γραμματέας αναφέρεται και στην προηγούμενη ημέρα, λέγοντας ότι γνώριζε πως ο τραγουδιστής επρόκειτο να επισκεφθεί το ιατρείο, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει εάν τελικά πήγε, καθώς δεν εργαζόταν εκείνη την ώρα.

«(Την Τρίτη) ήξερα ότι θα ερχότανε. Ήξερα ότι θα ερχότανε, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε τελικά. Δεν είναι στην ώρα της βάρδιας μου. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού είναι στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν πριν αρκετά χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που τον χάσαμε και που ‘έφυγε’ από τη ζωή. Το θεωρώ μία πάρα πολύ κακή συγκυρία κι ένα κακό timing»

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Το ιστορικό που κρατούσε το μηχάνημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα λέει για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν τα στοιχεία των ασθενών. Σύμφωνα με τη γραμματέα, τα προσωπικά στοιχεία και το ιστορικό βρίσκονταν αποθηκευμένα στο μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

«Υπάρχει ιστορικό στο μηχάνημα μέσα που γίνεται η εξέταση, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό με τα δύο αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάτι μεταλλικές πλάκες. Αυτό είναι είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν πει και από ό,τι έχω ακούσει και οι ασθενείς που έχουν έρθει και έχουν μιλήσει. Εκεί μέσα κρατιέται όλο το database, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το κινητό, ύψος και βάρος. Δεν κρατάγαμε πουθενά αλλού δεύτερο. Ακόμα και κάποιο τηλέφωνο να θέλαμε εμείς, γιατί να έπρεπε να πάρουμε εμείς κάποιο τηλέφωνο, το βλέπαμε από εκεί», λέει η ίδια, και συμπληρώνει:

«Έχω πέσει πάνω σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι κι ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι, το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω».

Στη συνέχεια η γραμματέας περιγράφει ξανά την εικόνα που είχε από το ιατρείο λίγο πριν αποχωρήσει. Όπως υποστηρίζει, ο 58χρονος γιατρός ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και περίμενε το επόμενο ραντεβού του, ενώ στον χώρο επικρατούσε ησυχία.

«Ο κύριος Μ… (ο ασθενής) είχε ραντεβού 15:30 αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ, είχε κλειστά τα μάτια του για λίγο. Ανοίγω εγώ την πόρτα, αλλά επειδή κάνει τον θόρυβο αυτόν όταν έχουμε συναγερμό που κάνουν οι πόρτες, το ακούει, ανοίγει τα μάτια του, τον χαιρετάω και ψιθυριστά κιόλας λέω ‘γεια σας, καλή συνέχεια’ κι έφυγα. Κι ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ξαπλωμένος ο κύριος Θ… στον καναπέ. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ ήταν μέσα η κυρία Γ… υπήρχε και μία τέτοια σιωπή. Δηλαδή σας λέω, ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος. Υπήρχε ένα ωραίο κλίμα μέσα. Τι να σας πω;».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις κινήσεις του 58χρονου νωρίτερα εκείνη την ημέρα, λέγοντας ότι είχε πάει για φαγητό και στη συνέχεια επέστρεψε στο ιατρείο.

«Πήγε να φάει 2 η ώρα. Του είχα κλείσει εγώ το τραπέζι να πάει να φάει. Πήγε, έφαγε όπως είδαμε κιόλας. Πρέπει να έφυγε γύρω στις τρεις παρά, τρεις παρά δέκα, τρεις. Γύρισε στο ιατρείο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και μετά από λίγο ξάπλωσε να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει το επόμενο του ραντεβού. Στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού γιατί δεν υπήρχε κόσμος κανείς εκείνη την ώρα. Η κυρία (…) ήταν μέσα με κλειστή την πόρτα και επικρατούσε ησυχία και ηρεμία».

Τι λέει για το καθάρισμα του χώρου

Η γραμματέας ρωτήθηκε και για το καθάρισμα του χώρου μετά την έλευση του ΕΚΑΒ και την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια χαρακτηρίζει το γεγονός περίεργο, χωρίς όμως να γνωρίζει γιατί έγινε ή εάν υπήρξε σχετική εντολή.

«Αυτό ήταν όντως πάρα πολύ περίεργο. Ναι μεν μπορεί να είναι μια συνήθης διαδικασία που κάνουνε τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής για να υπάρχει, ένα είδος αποστείρωσης. Αλλά τώρα αυτό ή το κάνανε μηχανικά, δεν το έχω συζητήσει μαζί τους. Εγώ με το δικό μου το μυαλό λέω είτε το κάνανε μηχανικά, αυτόματα και πάνω στη μ… εκείνης της στιγμής που τις διακατέχει απόλυτο άγχος και τη σύγχυση, είτε αν τους το είπαν οι γιατροί δεν το γνωρίζω», κατέληξε.

Η μαρτυρία της γραμματέως αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι του υλικού που εξετάζεται για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο εκείνο το απόγευμα και ποια ήταν η ακριβής ακολουθία των γεγονότων πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.