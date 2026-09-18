Παύλος Φύσσας: Live η πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι για να τιμήσει την μνήμη του Παύλου Φύσσα, Killah P όπως ήταν γνωστός ο τραγουδιστής, που πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Ο 34χρονος μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας λίγες ώρες αργότερα και έτσι ξεκίνησε η ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής. Η πορεία κινείται προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς, ενώ ο κόσμος αποτίει φόρο τιμής στον δολοφονημένο νέο.
Άρχισε η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά ακριβώς πριν από 13 χρόνια
Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πορεία!
«Είμαι εδώ για να τιμήσω την μνήμη του Παύλου του Φύσσα. Του Παύλου, ο οποίος στάθηκε όρθιος απέναντι στη Χρυσή Αυγή και όρθιος κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή.
Επομένως, είμαι εδώ για να δηλώσω ότι και εγώ και φαντάζομαι όλοι όσοι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε για πάντα εδώ ενάντια στο φασισμό, κρατώντας τον Παύλο ψηλά, κρατώντας το Βασίλειο ψηλά, κρατώντας όλες τις υποθέσεις ψηλά, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει, να υπάρξει δικαίωση, να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι πολίτες με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την αστυνομική βία, με τη φασιστική βία.
Ο φασισμός δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα σημαίνει ότι εκκολάπτονται μελλοντικοί εγκληματίες και ότι προετοιμάζονται δολοφονίες. Όχι στον φασισμό. Βασίλειος Μάγκος παρών, Παύλος Φύσσας παρών» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος, φτάνοντας στο μνημείο για τον Παύλο Φύσσα.
Του «φόρεσε» ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
Εκ μέρους του ΚΚΕ στη συγκέντρωση βρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία (μέλη ΠΓ και βουλευτές), οι Αμπατιέλος, Χιώνης, Κομνηνάκα, Μαρίνος, Μανωλάκου, Πρωτούλης
Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη
Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο άφησε η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου
Συγκεντρώνεται κόσμος για την πορεία στη μνήμη του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού, Παύλου Φύσσα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια στο Κερατσίνι
Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18.09.2026) από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή θλιβερή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Ήταν τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Αμφιάλης, είχε δεχθεί τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνι, εξαιτίας των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του.
Στις 17:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς με αποτέλεσμα να ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους και τα μετρό.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στις εξής οδούς:
-Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
-Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
-Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.
-Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
-Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
-Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι