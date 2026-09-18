Βάρη: Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια των δύο σκύλων που τραυμάτισαν τρεις πολίτες – Η δίκη της ανεβλήθη για τις 21 Σεπτεμβρίου

Για τις 21 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της ιδιοκτήτριας των δύο σκυλιών στη Βάρη, που επιτέθηκαν σε πολίτες και τραυμάτισαν τρεις εξ’ αυτών.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη έως τη δίκη της. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους έχει αποκτήσει τα δύο σκυλιά από την οικογένεια Τσιτσιπά, οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία σχέση με αυτά.

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Σε βάρος της επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

Σε βάρος της νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.