Χαλκιδική: 17χρονος έπαθε ανακοπή στο σχολείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο

Σοκ στη Χαλκιδική με την είδηση πως ένας 17χρονος υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο 17χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καθώς υπέστη ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν στο σχολείο του στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατέρρευσε μέσα στο σχολείο στη Χαλκιδική και, κατά την πτώση του, φέρεται να χτύπησε και στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο νεαρός έχει προβλήματα υγείας ενώ μετά το περιστατικό παρουσίασε εγκεφαλικό οίδημα και εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

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Εκεί, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες γιατρούς.