Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή του Στρυμωνικού: Σηκώθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής (18.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Στρυμωνικού στις Σέρρες.

Για τη μάχη με τη φωτιά στις Σέρρες κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

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Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Επίσης, ο Δήμος Ηράκλειας συνδράμει στην κατάσβεση με υδροφόρα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμωνικο Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.