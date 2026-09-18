Ελλάδα

Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή του Στρυμωνικού: Σηκώθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος

Για τη μάχη με τη φωτιά στις Σέρρες κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα
Ελικόπτερο
Ελικόπτερο ρίχνει νερό στην εστία της φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής (18.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Στρυμωνικού στις Σέρρες.

Για τη μάχη με τη φωτιά στις Σέρρες κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Επίσης, ο Δήμος Ηράκλειας συνδράμει στην κατάσβεση με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

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