Καιρός – Παπαβγούλη: Βοριάδες έως 8 μποφόρ και ξανά καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο – Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε 9 περιοχές

Καλοκαιρινός αλλά με ισχυρούς ανέμους θα είναι ο καιρός σήμερα (4/9/2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να έχει μικρή πτώση αφού δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς, με νέα άνοδο να αναμένεται την Κυριακή. Υπάρχει επίσης «πολύ υψηλός κίνδυνος» πυρκαγιάς σε 9 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Η χθεσινή ημέρα βέβαια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αφού ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Αγρίνιο, την Αρκαδία και τη Μακεδονία, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν και θυελλώδεις άνεμοι, με τις ριπές να ξεπερνούν τοπικά τα 170 χιλιόμετρα την ώρα. Συνολικά, καταγράφηκαν περισσότερες από 19.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις.

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Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (4/9/2026)

Σήμερα τη «σκυτάλη» παίρνουν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στα ανατολικά τμήματα και τη νοτιοανατολική Κρήτη ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ. Ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται επίσης στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Από το μεσημέρι αναμένονται περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά και βορειοανατολικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί στους 30-35°C, ενώ στα δυτικά ενδέχεται να φτάσει τους 36°C.

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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 9 περιοχές

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για Αττική, περιοχές της Εύβοιας, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι την Κυριακή (6/9/2026) – Έως 38 και 39°C τοπικά

Την Κυριακή αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα.

Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-37°C, ενώ στην Αττική θα αγγίξει τους 37°C. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36°C, ενώ σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 38-39°C.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνδυαστεί με εξασθένηση των ανέμων.

Νέο «σκηνικό» από Δευτέρα

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει στα ανατολικά. Αντίθετα, στα δυτικά η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39°C σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία, το Αγρίνιο και η Πελοπόννησος.

Την Τρίτη αναμένεται εκ νέου σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο φαίνεται να είναι πρόσκαιρη, καθώς στη συνέχεια η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι στα ανατολικά.

Μέχρι και την Πέμπτη δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα, με εξαίρεση τοπικές ομίχλες.

Το επόμενο διάστημα, πάντως, η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με το Σαββατοκύριακο να έχει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά και τις συνθήκες να ευνοούν ακόμη και τις εξορμήσεις στις παραλίες.