Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνονται Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο – Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα καθώς η φωτιά μαίνεται στα Συχαινά και καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου το 112 έστειλε νέο μήνυμα εκκένωσης για την φωτιά στην Πάτρα που καίει κοντά στον αστικό ιστό.

Συγκεκριμένα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το pelop το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στο βουνό στην περιοχή ανάμεσα στο Μπάλα και το Ρωμανό και καίει δασική έκταση.

Λίγο πριν τις 18.30 δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των μικρών ασθενών μετά από την εντολή να εκκενωθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του έκανε λόγο για προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου.

Συγκεκριμένα τόνισε χαρακτηριστικά πως «για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

Επίσης στην προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» γηροκομείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, προχωρούν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο γηροκομείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Παράλληλα καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών!

Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Άνοιξε το Παμπελοποννησιακό για να υποδεχτεί πυρόπληκτους

Ο Δήμος Πατρέων ενημέρωσε πως άνοιξαν οι αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για να υποδέχονται πυρόπληκτους.

Όσοι από τους κατοίκους της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού εκκενώνουν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που καίει την εκεί περιοχή, πρέπει να μετακινούνται προς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο οποίο έχουν ανοίξει αίθουσες με κλιματισμό για να φιλοξενηθούν προσωρινά.

Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακας, ενώ το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα.

Από την άλλη πλευρά, στα Μποζαΐτικα φαίνεται καλύτερη η κατάσταση.

Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίξεις.

Νωρίτερα το 112 κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή του Ρωμανού να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο του ΧΥΤΑ Πάτρας και την Δυτική Αχαΐα που απειλήθηκε νωρίτερα από τα πύρινα μέτωπα. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις και σπίτια. στην ΒΙΠΕ, δύο βιομηχανικές μονάδες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα Μοιραίικα, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, τουλάχιστον 7 σπίτια και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καταστράφηκαν. Γεωργικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες