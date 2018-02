Δεκάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Λονδίνο σε ένα μίνι συλλαλητήριο για την Μακεδονία.

Ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες οι Έλληνες του Λονδίνου συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Βρετανικό κοινοβούλιο. Εκεί, έψαλλαν τον εθνικό ύμνο και φώναξαν συνθηματα για την Μακεδονία.

London right now

Macedonia is Greece pic.twitter.com/U7q0F7IuWZ

— nικοleta (@xforeverobx) February 4, 2018