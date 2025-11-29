Ελλάδα

Συλλαλητήριο στρατιωτικών στα Προπύλαια κατά του νομοσχεδίου Δένδια

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν δεκάδες ενώσεις στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα
Συγκέντρωση και πορεία στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας
Συγκέντρωση και πορεία στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το Σάββατο (29.11.2025) απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί στα Προπύλαια.

Η συγκέντρωση των στρατιωτικών ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν δεκάδες ενώσεις στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.

Η κινητοποίηση, διοργανώθηκε από 13 στρατιωτικούς φορείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς όπως υποστηρίζουν προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα», και καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Η κινητοποίηση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Ελλάδα
Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα - Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Τα πλάνα καταγράφηκαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στην καφετέρια - Ήδη έγκλειστος στην φυλακή για άλλα αδικήματα είναι ο 24χρονος συνεργός του συλληφθέντα
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια – Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Έρχονται κι άλλες βροχές με ισχυρούς νοτιάδες - «Δεν βλέπω χιονιά τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη» λέει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04.12.2025) καταφτάνουν ξανά αρκετές βροχές, αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του το Σάββατο
Κακοκαιρία
Κανονικά η 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό - Τα ολοήμερα δρομολόγια των λεωφορείων
Για την 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές
Μετρό
