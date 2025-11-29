Συλλαλητήριο στρατιωτικών στα Προπύλαια κατά του νομοσχεδίου Δένδια

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το Σάββατο (29.11.2025) απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί στα Προπύλαια.

Η συγκέντρωση των στρατιωτικών ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν δεκάδες ενώσεις στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.

Η κινητοποίηση, διοργανώθηκε από 13 στρατιωτικούς φορείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς όπως υποστηρίζουν προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα», και καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Η κινητοποίηση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.