Σύμη: Θρίλερ δίχως τέλος με την εξαφάνιση του Dr Michael Mosley – Πού στρέφονται οι έρευνες για τον παρουσιαστή του BBC

Κορυφώνεται η αγωνία, 48 ώρες μετά την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC, Dr Michael Mosley στη Σύμη. Ο 67χρονος Βρετανός είχε βγει για περπάτημα και πιθανολογείται ότι έπεσε από μεγάλο ύψος και παρασύρθηκε από τη θάλασσα.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη Σύμη, καθώς συμπληρώνονται δύο ημέρες από την εξαφάνιση του Dr Michael Mosley, του παρουσιαστή του BBC, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο 67χρονος Mosley πιθανότατα έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ περπατούσε στην παραλία του Αγίου Νικολάου.

Ομάδες διάσωσης «χτενίζουν» το ακριτικό νησί για τον εντοπισμό του Βρετανού, με τους φόβους ότι έχει παρασυρθεί από τη θάλασσα να είναι έντονοι.

Όλα ξεκίνησαν στη 1:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο Michael Mosley αποφάσισε να μην επιστρέψει με βαρκάκι μαζί με τη γυναίκα του από την παραλία του Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Μουράγιου, όπου βρίσκεται το κατάλυμά τους.

Έτσι ξεκίνησε με τα πόδια, προκειμένου να διανύσει μία απόσταση περίπου 3,5 χλμ.

Μιλώντας στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας υποστήριξε ότι φαντάζει απίθανο να είναι στην περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του.

Όπως είπε, εξετάζεται η πληροφορία ότι έφθασε στο Πέδι να είναι λανθασμένη.

Μάλιστα ο δήμαρχος του νησιού εξωτερικεύει τα πιο εφιαλτικά σενάρια.

«Πριν φθάσει στο δρομάκι εκείνο, μπορεί να ζαλίστηκε, να έπεσε στη θάλασσα και να τον έχει παρασύρει το κύμα. Μπορεί να έπαθε καμιά ανακοπή, πολλά είναι τα σενάρια», ανέφερε ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, δίδοντας μία απαισιόδοξη διάσταση στην υπόθεση.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Για τον εντοπισμό του παρουσιαστή, βρίσκονται στο νησί drones, ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση αναζήτησης του 67χρονου παρουσιαστή του BBC συμμετέχουν 6 πυροσβέστες και 1 όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υποστήριξη στην επιχείρηση παρέχει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» από τη Ρόδο, η οποία χρησιμοποιεί drone για την κάλυψη μεγάλων περιοχών και την αεροφωτογράφηση, παρέχοντας πληροφορίες και βίντεο για τον εντοπισμό του αγνοουμένου.

Παράλληλα, συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία που συντονίζει την επιχείρηση.

Η εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης παρέχει επίσης βοήθεια, συμβάλλοντας με την τοπική γνώση και την εμπειρία της στην περιοχή.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

«Επικεντρωνόμαστε στην περιοχή του μονοπατιού που πιστεύουμε ότι θα ακολουθούσε ο Μάικλ από την παραλία του Αγίου Νικολάου προς το Πέδι, αλλά, καθώς έχει περάσει τόσος πολύς χρόνος από τότε που εξαφανίστηκε, έχουμε επεκτείνει την έρευνά μας και σε άλλα μέρη του νησιού», δήλωσε στην «Daily Mail» ανώτερη αστυνομική πηγή με στενή γνώση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

«Μπορεί να γλίστρησε και να έπεσε, ίσως λόγω καρδιακής προσβολής κατά τη διάρκεια της διαδρομής», τόνισε η αστυνομική πηγή, προσθέτοντας: «Τίποτα σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί».

«Τον είδα δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με έναν ηλικιωμένο»

Τον 67χρονο Dr Michael Mosley φαίνεται να είδε λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του μία γυναίκα, η οποία περιέγραψε στην ΕΡΤ το σημείο όπου τον πρόσεξε.

«Στις 14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο» περιέγραψε αρχικά. «Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», συνέχισε.

Μάλιστα, η γυναίκα διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

Ποιος είναι ο Dr Michael Mosley

Ο Dr Michael Mosley είναι τηλεοπτικός δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής που εργάζεται στο BBC από το 1985, μετά την αποφοίτησή του από την ιατρική σχολή.

Είναι παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη Βιολογία και την Ιατρική και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο «The One Show».

Είναι υπέρμαχος της διαλείπουσας νηστείας και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων, που έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Συμμετείχε στη σειρά του BBC «Two Engineering Inventions That Changed the World» του 2004 με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε για την τηλεόραση «Blood and Guts», το «Medical Mavericks», το «The Story of Science» και το «Make Me» για το BBC One.

Τον Απρίλιο – Ιούνιο του 2010 παρουσίασε την τηλεοπτική σειρά «The Story of Science: Power, Proof and Passion» που μεταδόθηκε από το BBC Two.

Το 2011 έκανε μία σειρά με τίτλο «The Brain: A Secret History», με θέμα την ιστορία της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης.

Ο Mosley παρουσίασε την ίδια χρονιά το ντοκιμαντέρ, το «Frontline Medicine», περιγράφοντας τις ιατρικές προόδους στη θεραπεία του στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των 10 ετών του πολέμου στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Το ντοκιμαντέρ του «The Truth About Exercise», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2012, τόνιζε πώς τα διαφορετικά μοτίβα άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη οφελών για την υγεία.

Στις αρχές του 2013, ο Mosley δημοσίευσε τη μελέτη «The Fast Diet with Mimi Spencer».

Ο 67χρονος Michael Mosley είναι παντρεμένος με την Clare Bailey Mosley, επίσης γιατρό, συγγραφέα και αρθρογράφο για θέματα υγείας, η οποία βρίσκεται στη Σύμη, αγωνιώντας για την τύχη του συντρόφου της.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.

