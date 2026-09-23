Ελλάδα

Συναγερμός στη Νίκαια: Οπλισμένος άνδρας κρατά όμηρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του

Λίγο μετά τις 20:00 οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να βγάλουν την γυναίκα σώα από την πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους.
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
Αστυνομία
Κλαούντιο Σούμπασι
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23.09.2026) στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας είχε όμηρο μία γυναίκα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος άνδρας δεν άφηνε την 44χρονη γυναίκα να βγει από το σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, ενώ δήλωσε και ότι είναι οπλισμένος.

Στο σημείο έχουν έσπευσε αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Μάλιστα, στο σημείο έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.

Ο άνδρας κρατούσε την γυναίκα στο υπόγειο του σπιτιού, ενώ φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Αστυνομία

Λίγο πριν τις 20:00, πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία μέσα στην οποία έχει ταμπουρωθεί το ζευγάρι.

Η Τροχαία έχει πραγματοποιήσει εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Αστυνομία

Λίγο μετά τις 20:00 οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να βγάλουν την γυναίκα σώα από την πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να απομακρύνουν και τον 49χρονο, ο οποίος μεταφέρεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε ξεχωριστό όχημα από εκείνο που μετέφεραν την 44χρονη.

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