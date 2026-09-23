«ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26»: Διεξάγεται η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων με τη συμμετοχή των Δομών Παλλαϊκής Άμυνας

Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2026 θα διεξαχθεί η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26» με τη συμμετοχή φορέων του Στρατιωτικού και Πολιτικού Τομέα σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος της υφιστάμενης επιχειρησιακής σχεδίασης της Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) και του Συστήματος Συναγερμού, με την εξάσκηση των διαδικασιών που προβλέπεται να εφαρμοσθούν από τις Πολιτικές Δυνάμεις, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

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Η Άσκηση ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26» διεξάγεται στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων με τη συμμετοχή όλων των Δομών Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων της χώρας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

Φορέας χειρισμού της άσκησης είναι το ΓΕΕΘΑ. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης επισκέφθηκε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και το Αρχηγείο Στόλου, στο πλαίσιο της αρχικής ενημέρωσης της Ιεραρχίας, σχετικά με την Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», η οποία θα διεξαχθεί σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026, με την συμμετοχή των τριών Κλάδων των ΕΔ, της ΔΕΠ καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του Πολιτικού Τομέα.

23 Σεπτεμβρίου 2026



Επίσκεψη του Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και στο Αρχηγείο Στόλου, στο πλαίσιο της αρχικής ενημέρωσης της Ιεραρχίας, σχετικά με την Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων… pic.twitter.com/zAVGpl6XzH — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) September 23, 2026

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έχει ήδη κάνει τη σχετική προεργασία, με την ενημέρωση του προσωπικού της την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του Γραμματέα, Δημήτρη Γαλαμάτη, στην έδρα της ΑΔΜΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: OnAlert.gr