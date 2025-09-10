Συμβαίνει τώρα:
Συναγερμός στο Άγιο Όρος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα

Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ρίξει φως στο εάν πρόκειται για ατύχημα, αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) στην περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος όταν εντοπίστκε στη θάλασσα να επιπλέει το πτώμα ενός άνδρα. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Λιμενικό προχώρησε στην ανάσυρση του πτώματος ενός αλλοδαπού άνδρα, αγνώστων στοιχείων, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος. Η σορός του μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστική υπηρεσία όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου. 

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα ρίξει φως στο εάν πρόκειται για ατύχημα, αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια.

Ελλάδα
