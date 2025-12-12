Συμβαίνει τώρα:
Συναγερμός στο Σύνταγμα μετά από κλήση για φωτιά σε τράπεζα

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε πυρκαγιά, αλλά σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα
Πυροσβεστική στο Σύνταγμα

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου στην Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα, όταν η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγμα ενώ στο σημείο που είναι τα γραφεία της τράπεζας έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. 

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε πυρκαγιά, αλλά σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Στις 20:35 η Καραγιώργη Σερβίας άνοιξε ξανά.

