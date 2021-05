Ένα… θρίλερ στον αέρα έζησαν οι 80 επιβάτες που βρίσκονταν σε πτήση της TUI που ξεκίνησε από την Σαντορίνη με προορισμό τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα, στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο λόγος της αναγκαστικής προσγείωσης ήταν η διαρροή καυσίμων και όπως φαίνεται στον χάρτη του radarbox.com, το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν το αεροσκάφος της TUI βρισκόταν πάνω από την πόλη Τούζλα, στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη κι έτσι ο πιλότος έκανε… στροφή και το προσγείωσε στην βελγική πρωτεύουσα.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez