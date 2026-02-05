Ελλάδα

Συνέλαβαν στρατιωτικό μέσα σε στρατόπεδο – Κατηγορείται για μετάδοση μυστικών πληροφοριών σε τρίτους

Έλληνες στρατιώτες
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI

Στη σύλληψη στρατιωτικού προχώρησαν οι στρατιωτικές Αρχές, όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη (5.2.26), σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, ο στρατιωτικός συνελήφθη παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα και κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε σε κομβική θέση και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα για την υπόθεση έχει εμπλακεί και η ΕΥΠ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αρχική πληροφόρηση για τη δράση του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων είχε φτάσει, τόσο στους επιτελείς του πενταγώνου, όσο και στα στελέχη της ΕΥΠ πριν αρκετούς μήνες, ωστόσο η σύλληψή του επισπεύτηκε διότι είχε αυξήσει τον όγκο των πληροφοριών που έστελνε σε άγνωστο προς το παρόν αποδέκτη.

Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες ότι ο στρατιωτικός είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση και σε πιο ευαίσθητα πληροφοριακά δεδομένα ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να στρατολογήσει και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Αποδεικτικό της δράσης του είναι κάποια πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του όπως συστήματα και λογισμικά που χρησιμοποιούσε για να στέλνει τις ευαίσθητες πληροφορίες στους άγνωστους, προς το παρόν, αποδέκτες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

