Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω courier – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Πρόκειται για έναν 30χρονο Κύπριο που είχε συλληφθεί στο παρελθόν στα Εξάρχεια και πάλι για υποθέσεις ναρκωτικών
Ναρκωτικά
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν

Ένα μυστήριο δέμα ξεκίνησαν να ελέγχουν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αεροδρομίου και όπως αποδείχθηκε… πολύ καλά έκαναν. Το εν λόγω πακέτο περιείχε πάνω από 5 κιλά κάνναβη. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 25χρονος ενώ αναζητείται και ο συνεργός του, γνωστός 30χρονος τράπερ.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε πως το συγκεκριμένο δέμα το οποίο προερχόταν από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα, περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5.625 γραμμαρίων. Μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης», το δέμα έφτασε στον αποστολέα του και έτσι ο 25χρονος συνελήφθη στη λεωφόρο Κηφισίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025). Το συγκεκριμένο δέμα παραλήφθηκε για λογαριασμό του τράπερ υπήκοου Κύπρου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και την αποστολή του δέματος.

Ο 30χρονος τράπερ μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στα Εξάρχεια και πάλι για κάνναβη.

Πέρα της κάνναβης και κατά την έρευνα που έγινε στα σπίτια των 2 ανδρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών, 5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος, αυτοκίνητο, 6 τρίφτες κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 1.200 Λεκ Αλβανίας.

Ναρκωτικά

Ναρκωτικά

Ο 25χρονος κατηγορείται για εισαγωγή της κάνναβης με σκοπό την διακίνησή της ενώ ο 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έκτακτα μέτρα από την τροχαία για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου - Απαγόρευση φορτηγών μέχρι την Κυριακή
Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ώρες - Μέσα στις επόμενες ημέρες θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας
Διόδια
Φωτιά στην Πρέβεζα και στην Άρτα: Μάχη να μην καούν σπίτια – Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό
Η φωτιά πέρασε από την άλλη πλευρά της Ιονίας Οδού - Η κυκλοφορία έχει διακοπεί προληπτικά από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα
Φωτιά
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
1
Newsit logo
Newsit logo