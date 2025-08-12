Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω courier – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Ένα μυστήριο δέμα ξεκίνησαν να ελέγχουν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αεροδρομίου και όπως αποδείχθηκε… πολύ καλά έκαναν. Το εν λόγω πακέτο περιείχε πάνω από 5 κιλά κάνναβη. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 25χρονος ενώ αναζητείται και ο συνεργός του, γνωστός 30χρονος τράπερ.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε πως το συγκεκριμένο δέμα το οποίο προερχόταν από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα, περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5.625 γραμμαρίων. Μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης», το δέμα έφτασε στον αποστολέα του και έτσι ο 25χρονος συνελήφθη στη λεωφόρο Κηφισίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025). Το συγκεκριμένο δέμα παραλήφθηκε για λογαριασμό του τράπερ υπήκοου Κύπρου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και την αποστολή του δέματος.

Ο 30χρονος τράπερ μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στα Εξάρχεια και πάλι για κάνναβη.

Πέρα της κάνναβης και κατά την έρευνα που έγινε στα σπίτια των 2 ανδρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών, 5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος, αυτοκίνητο, 6 τρίφτες κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 1.200 Λεκ Αλβανίας.

Ο 25χρονος κατηγορείται για εισαγωγή της κάνναβης με σκοπό την διακίνησή της ενώ ο 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.