Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κηφισιά για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25), καθώς όπως έγινε γνωστό ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:30 όταν ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκρινε ύποπτο ένα όχημα και έκανε νόημα στον οδηγό για έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.