Θρίλερ με το 30 ημερών μωρό που βρέθηκε παρατημένο στην Ακρόπολη – Οι ομοιότητες με το περιστατικό του βρέφους στον Άλιμο

Την άκρη του νήματος γύρω από την μυστηριώδη υπόθεση με ένα μωρό μόλις 30 ημερών το οποίο βρέθηκε σε πάρκο της οδού Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικές αρχές.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 9 παρά τέταρτο χθες (03.09.2025) το βράδυ όταν μια 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία είδε μέσα σε ενα καροτσάκι σούπερ μάρκετ στο πάρκο της Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη να είναι παρατημένο το μωρό.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων βρέθηκε μια γυναίκα Ρομά, η οποία κατήγγειλε, ότι ένας άνδρας της πήρε το παιδί μέσα από το σούπερ μάρκετ όπου είχε πάει να ψωνίσει.

Οπως ανέφερε έδωσε το μωρό στον άγνωστο άνδρα προκειμένου να τη βοηθήσει στα ψώνια και εκείνος εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις καταγγελίες της γυναίκας και αν η ίδια είναι η μητέρα του παιδιού που βρέθηκε στην Ακρόπολη. Παράλληλα προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να φτάσουν στον άνθρωπο που παράτησε το παιδί.

Αν ισχύουν οι παραπάνω καταγγελίες πρόκειται για μια ανάλογη υπόθεση με αυτή στον Άλιμο τον περασμένο Μάιο όταν ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη υποστήριξε πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη είπε πως αρνήθηκε με τον άνδρα να αρπάζει το βρέφος και να τρέπεται σε φυγή.

Λίγες ώρες αργότερα το μωρό βρέθηκε στον Άλιμο.