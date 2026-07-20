Ελλάδα

Συνεχίζεται το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων από το υπουργείο Υγείας

Το πρόβλημα που υπήρξε με την Κομισιόν σύμφωνα με την Ειρήνη Αγαπηδάκη λύθηκε
Συνεχίζεται το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων από το υπουργείο Υγείας
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Κανονικά θα συνεχιστεί το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας για την παχυσαρκία βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ενημέρωση, καθώς αυτό σταμάτησε στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά το πρόβλημα που υπήρξε με την Κομισιόν σύμφωνα με την Ειρήνη Αγαπηδάκη λύθηκε. 

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24, τόνισε: «Το πρόγραμμα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Να πω ότι δεν μιλάμε για κάτι που αφορά απλώς το αδυνάτισμα. Μιλάμε για μία θεραπευτική προσέγγιση, με φαρμακευτική αγωγή, ιατρική παρακολούθηση και διατροφική παρακολούθηση, σε άτομα που έχουν πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή, από την ομάδα των ανθρώπων που έκαναν τις εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά και διαπιστώσαμε ότι έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, σε αυτούς χορηγούμε και την ειδική αγωγή για την παχυσαρκία, εφόσον έχουν και πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος. Άρα, στην πραγματικότητα μιλάμε για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της μείωσης της παχυσαρκίας και των κιλών και όχι απλώς για να χάσουμε κιλά για να πάμε στην παραλία».

Η κα Αγαπηδάκη σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει πολύ υψηλή συμμετοχή, με 43.500 δικαιούχους. «Είχαμε μία τεχνική ανατροπή σε σχέση με την Κομισιόν. Και το λέω αυτό γιατί γράφονται διάφορα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: η Κομισιόν δεν αμφισβήτησε ποτέ ούτε τον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος ούτε τη θεραπευτική αξία της φαρμακευτικής αγωγής. Το ζήτημα της τεχνικής ανατροπής αφορά ένα άλλο σκέλος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, από την πρώτη στιγμή, μαζί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επεξεργαζόμαστε μία λύση ώστε να μπορέσουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αυτό που έχει προκληθεί ως τώρα το καταλαβαίνω, γιατί αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει κάνει μία τέτοια προσπάθεια -και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος- να φοβάται ότι μπορεί να διακοπεί η θεραπεία. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Επεξεργαζόμαστε τη λύση μαζί με τον υπουργό και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις» επισήμανε.

Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», η αν. υπουργός Υγείας ανέφερε ότι 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει τις προληπτικές εξετάσεις και 300.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Κάποιοι από αυτούς προχώρησαν αμέσως στις απαραίτητες εξετάσεις. «Για παράδειγμα, υπήρξαν γυναίκες οι οποίες, μετά τη διαγνωστική διαδικασία, διαπίστωσαν ότι έχουν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σωθεί. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά άνδρες -και το επισημαίνω γιατί, από ό,τι βλέπω, οι άνδρες δεν κάνουν εύκολα εξετάσεις- που εντοπίστηκαν έγκαιρα με καρδιαγγειακά προβλήματα και μάλιστα έκαναν άμεσα αγγειοπλαστικές».

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