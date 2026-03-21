Συνομιλία Στάρμερ – Χριστοδουλίδη: «Όχι» σε επιθετικές επιχειρήσεις από βάσεις στην Κύπρο λέει η Βρετανία

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα (21.03.2026) μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι Βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο σε προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από την μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων. Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε μάλιστα, τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με τη Βρετανία μέσα στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών που εδράζεται στη στενή και ειλικρινή συνεργασία και στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της διαχρονικής εταιρικής σχέσης.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Εντός αυτού του πλαισίου, και η ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – ΗΒ αποτελεί σημαντικό στοιχείο και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη, μεταξύ άλλων τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει την κοινή θεώρηση ως προς την ενίσχυση της πολυμέρειας και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.