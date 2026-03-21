Συνομιλία Στάρμερ – Χριστοδουλίδη: «Όχι» σε επιθετικές επιχειρήσεις από βάσεις στην Κύπρο λέει η Βρετανία

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων
Νίκος Χριστοδουλίδης και Κιρ Στάρμερ
/ REUTERS
Νίκος Χριστοδουλίδης και Κιρ Στάρμερ / REUTERS

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα (21.03.2026) μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι Βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο σε προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από την μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων. Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε μάλιστα, τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με τη Βρετανία μέσα στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών που εδράζεται στη στενή και ειλικρινή συνεργασία και στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της διαχρονικής εταιρικής σχέσης.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Εντός αυτού του πλαισίου, και η ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – ΗΒ αποτελεί σημαντικό στοιχείο και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη, μεταξύ άλλων τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει την κοινή θεώρηση ως προς την ενίσχυση της πολυμέρειας και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε πολύωρο μπλόκο στο λιμάνι της Λέσβου - Αντιδράσεις για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων, αλλά και με την απουσία οργανωμένης εναλλακτικής για τη διάθεση της παραγωγής
Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου στη πόλη της Μυτιλήνης. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιβαστούν στο καράβι για Πειραιά, καθώς και 1000 περίπου τουρίστες από Τουρκία
74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ - Σε εξέλιξη οι αυτοψίες
Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών, με 154 κτίρια να χαρακτηρίζονται «πράσινα», 122 «κίτρινα»
Seismograph for earthquake detection or lie detector is drawing chart. 3D rendered illustration.
Δίωξη για βαριά κακουργήματα στον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - Αρνείται τις κατηγορίες
Εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο του 1745, αποτελούν τα ευρήματα των αστυνομικών μετά από έλεγχο στους χώρους της επιχείρησης του γκαλερίστα
Γιώργος Τσαγκαράκης
