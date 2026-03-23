Σύνταγμα: Απεργοί επιτέθηκαν σε οδηγό ταξί που δούλευε, τον έβρισαν και του πέταξαν καφέδες – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 23.03.2026, η συγκέντρωση των αυτοκινητιστών ταξί στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας τους.

Οι απεργοί βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας την κίνηση στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν οδηγούς ταξί που δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διέλευση ταξί από δρόμους γύρω από το Σύνταγμα προκάλεσε ένταση, ενώ όπως καταγράφηκε σε μία περίπτωση οι απεργοί έβριζαν και φώναζαν στον οδηγό που έσπασε την απεργία ενώ του πέταξαν καφέ με τα αίματα να ανάβουν και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.

Η απεργία ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Δευτέρας, ημέρα κατά την οποία συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι το σαββατοκύριακο τα ταξί κινήθηκαν κανονικά, καθώς οι οδηγοί είχαν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Οι οδηγοί πραγματοποιούν νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί, ενώ ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αντιδρούν κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.