Ταξί: Απεργία των οδηγών και πορεία στο κέντρο της Αθήνας – «Πάνε να μας αφανίσουν»

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία προς τη Βουλή και τις διαδηλώσεις κατά της ψήφισης του νέου μέτρου
Πορεία των οδηγών ταξί έξω από τη Βουλή / newsit.gr

Κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα (23.03.2026) οι διαμαρτυρίες των οδηγών ταξί με τη νέα 24ωρη απεργία καθώς ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση και τη μεταφορά μέσω ΙΧ. Επαγγελματίες οδηγοί απ’ όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν από νωρίς στα γραφεία του ΣΑΤΑ, κάνοντας ταξίδι από πόλεις όπως η Καλαμάτα, η Σπάρτη, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης.

«Είναι μια μεγάλη μέρα για το ταξί», εξηγεί στο Orange Pree Agency ο Νικόλαος Καλυβιώτης από την Πάτρα. Όπως λέει με τον νέο νόμο το ταξί εξομοιώνεται με την Ε.Ι.Χ μεταφορά. «Προσπαθούν να μας αφανίσουν. Εμείς αντιστεκόμαστε, αντιδρούμε με την απεργία και θα είμαστε και στη ψήφιση του νομοσχεδίου έξω από τη Βουλή για να ακούσουν τη φωνή μας και να μην περάσουν αυτό που θέλουν. Να περάσουν τη δημόσια μεταφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα».

Περιγράφοντας την καθημερινότητα του ταξί στην Πάτρα, επισημαίνει ότι ενώ είναι μεγάλη πόλη η πελατεία είναι περιορισμένη. «Το μεροκάματο βγαίνει πολύ σκληρά και με αυτά που κάνουν τώρα προσπαθούν να πάνε στη γωνία τον επαγγελματία ώστε να χάσει ακόμα και την άδειά του μετά το μεταφορικό έργο που το παίρνουν έτσι κι αλλιώς».

Τα ταξί κινήθηκαν το σαββατοκύριακο (21-22.03) κανονικά, καθώς οι οδηγοί προχώρησαν σε διήμερη αναστολή της απεργίας τους προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, ωστόσο από σήμερα οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με φόντο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Οι οδηγοί πραγματοποιούν νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί, με πορεία προς τη Βουλή.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αντιδρούν κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.

