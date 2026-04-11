Σύρος: 13χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από δάγκωμα οχιάς

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στη Σύρο, όταν ένας 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, την ώρα που το παιδί έκανε βόλτα με την οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος προσπάθησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος, χωρίς να καταλάβει τον κίνδυνο, και τότε η οχιά τον δάγκωσε.

Αμέσως επικράτησε πανικός, με την οικογένεια να καλεί το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί του έδωσαν την απαραίτητη αγωγή και τον παρακολουθούν στενά.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, με τους γιατρούς να τον έχουν υπό συνεχή παρακολούθηση, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, καθώς το δηλητήριο της οχιάς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Το περιστατικό έχει ανησυχήσει τους κατοίκους του νησιού, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα φίδια σε διάφορες περιοχές των Κυκλάδων, ειδικά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Οι αρχές υπενθυμίζουν σε όλους να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν ή προσπαθούν να πιάσουν άγρια ζώα, για να αποφεύγονται τέτοιου είδους επικίνδυνα περιστατικά.