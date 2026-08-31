Κυψέλη: Η φωτογραφία «γρίφος» του 43χρονου με παιδικό καρότσι και μωρό – Τι ερευνούν οι αρχές

Την ώρα που οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αίσθηση προκαλεί μια φωτογραφία που έχει ανέβει στον λογαριασμό του 43χρονου Έλληνα στα social media.

Από χθες το μεσημέρι (30.08.2026), όταν αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, οι εξελίξεις για τον θάνατο του βρέφους διαδέχονται η μία την άλλη κι όσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτεται μια νοσηρή υπόθεση που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους.

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Ο 43χρονος και η 38χρονη, που οδηγήθηκαν μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα στο αστυνομικό τμήμα, ισχυρίστηκαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει μετά τη γέννα.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι το βρέφος, ηλικίας περίπου 8 μηνών, έχασε τη ζωή του εξαιτίας πολλαπλών τραυμάτων που δέχθηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, το βρέφος χτυπήθηκε τουλάχιστον 10 φορές με μαχαίρι στην πλάτη.

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Αν και η 38χρονη ισχυρίστηκε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της παιδί, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το παιδί να ήταν ακόμα και της 15χρονης ανήλικης κόρης της. Μάλιστα, η ανήλικη είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος εντοπίστηκε και αυτός μέσα στο σπίτι στην οδό Θάσου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Μια φωτογραφία, όμως, που έχει ανεβάσει ο 43χρονος στα social media, έρχεται να προκαλέσει αίσθηση, αλλά και επιπλέον ερωτήματα γύρω από την υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σε αυτή αποτυπώνεται ο 43χρονος μαζί με μια γυναίκα και άλλα τρία παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 38χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Και οι πέντε βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο όπως διακρίνεται μέσα σε αυτό υπάρχει ένα μωρό λίγων μηνών.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αναρτηθεί στα social media στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι γεννήθηκε το δολοφονημένο βρέφος. Με τα έως τώρα δεδομένα, η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί το είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό ερευνάται καθώς οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονολογία κατά την οποία ήρθε στον κόσμο το δολοφονημένο παιδί.

Φυσικά η φωτογραφία των πέντε μαζί με το καρότσι και το μωρό μπορεί να μην αποκαλύπτει κάτι και να πρόκειται για κάποιο άλλο μωρό. Ωστόσο, το ότι συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ερωτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.