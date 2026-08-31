Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κλοπή κοσημάτων αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή

Στη σύλληψη μιας 32χρονης αλλοδαπής οικιακής βοηθού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου οι αστυνομικοί στην Εκάλη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις κλοπών και απείθειας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 32χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, καθώς εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτια στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τον Ιανουάριο του 2025 έκλεβε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας από τα σπίτια όπου εργαζόταν, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ.

Μάλιστα η 32χρονη χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, μάλιστα, φέρεται να μην συνεργάστηκε με τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της απείθειας.

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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή της και στην οικία της, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο.

Η 32χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.