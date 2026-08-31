Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή Θεοδώρειο σε χαμηλή βλάστηση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στις Σέρρες περίπου στις 16:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σiντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.