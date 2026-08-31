Κυψέλη: Τυλιγμένο μέσα σε ισοθερμικό σάκο βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος – Τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε μία ροζ βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής προέκυψε ότι το μόλις 8 μηνών μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του.

«Γροθιά στο στομάχι» είναι τα ευρήματα που εντόπισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Δεν χωράει ανθρώπινος νους την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το άψυχο σώμα του βρέφους, καθώς το αγοράκι ήταν κατεψυγμένο και έφερε αλλεπάλληλα τραύματα στο σώμα από αιχμηρό αντικείμενο.

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Στο σπίτι διέμενε για λιγότερο από 1 μήνα μια 38χρονη Γερμανίδα μαζί με τον 43χρονο Έλληνα σύντροφό της, την 15χρονη κόρη τους – η οποία είναι έγκυος – και τους δύο γιους τους, ηλικίας 12 και 9 ετών, ενώ χτες βράδυ (30.08.2026) στο διαμέρισμα βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που ισχυρίστηκε ότι είναι ο σύντροφος της ανήλικης κόρης.

Σύμφωνα με το Live News, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στις αποσκευές του ζευγαριού βρέθηκαν εφτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Στην επίμαχη βαλίτσα, βρέθηκε το νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε ένα κόκκινο ισοθερμικό σάκο σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα. Μέσα στην ίδια βαλίτσα που βρέθηκε το μωρό, εντοπίστηκε επίσης ένα σκαπτικό εργαλείο, ένα φτυάρι μικρό, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα.

Η 38χρονη, μετά τον εντοπισμό του νεκρού μωρού, ισχυρίστηκε αμέσως στις αρχές ότι πρόκειται για δικό της παιδί που πέθανε πριν 8 μήνες και το κρατούσε στην κατάψυξη. Αμέσως ο ιατροδικαστής διέταξε την λήψη DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους.

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Παράλληλα, μέσα στο σπίτι επίσης εντοπίστηκαν κάμερες LED, φορητοί υπολογιστές, μικροποσότητες ναρκωτικών και σεξουαλικά βοηθήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, και στα τρία ανήλικα παιδιά που έμεναν με τον 43χρονο και την 38χρονη, έπειτα από εξετάσεις, εντοπίστηκαν σοβαρά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η 38χρονη γυναίκα που έμενε στο διαμέρισμα έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές, και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με το βρέφος, καθώς έχει μπερδέψει την ημερομηνία γέννησης του παιδιού και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής

Σοκ προκαλεί και η ιατροδικαστική του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς το δολοφόνησαν με περισσότερες από 10 μαχαιριές. Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε στο Live News, δίνοντας λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος: «Είναι πολύ άγρια δολοφονημένο το βρέφος. Είναι μια μακάβρια, μια δραματική υπόθεση. Έχει τουλάχιστον δεκαπέντε, ίσως και περισσότερες μαχαιριές στην πλάτη. Είναι μαχαιρωμένο μόνο στην πλάτη. Οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές καταλήγουν στο ότι πιθανώς να έγινε με ένα κουζινομάχαιρο. Ο 43χρονος είπε ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πριν από δύο χρόνια.

Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη διότι ακριβώς αμέσως μετά, όπως ήταν το παιδί φρικτά δολοφονημένο με τις μαχαιριές όλες αυτές, το έβαλαν όπως φαίνεται σε καταψύκτη με τα αίματα και το κουβαλούσαν μαζί τους από σπίτι σε σπίτι. Μεγάλο ζητούμενο είναι για τους αστυνομικούς που έχουν συμβεί όλα αυτά, πού έλαβε χώρα η άγρια δολοφονία του παιδιού.

Έχει παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις με τέτοιου είδους άτομα που μπορεί να είναι με χρήση ναρκωτικών, να μην έχουν έτσι συγκροτημένο κοινωνικό προφίλ, να έχουν πολλά προβλήματα. Σκοτώνουν ένα βρέφος 8-10 μηνών με την αιτία ότι έκλαιγε. Γι’ αυτό λοιπόν πιθανόν θεωρούν ότι το βρέφος αυτό δολοφονήθηκε στον ύπνο του, μπρούμυτα. Δεν έχει χτυπήματα καθόλου μπροστά στο πρόσωπό του και καθόλου στο θώρακα», είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Υπήρχε μια πληροφορία ότι έμεναν παλιά στην οδό Φυλής. Δεν επιβεβαιώθηκε. Ψάχνουν να δουν, ποια ήταν τα προηγούμενα σπίτια και τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναφορικά με τα στοιχεία από τη γέννηση αυτού του παιδιού, οι αστυνομικοί πήραν δείγματα DNA έχοντας ένα μεγάλο ζητούμενο δεύτερο, για το ποιανού είναι το παιδί. Διότι υπάρχει θεωρία ότι αυτό το παιδί μπορεί να είναι της μητέρας, της Γερμανίδας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, οι αστυνομικοί δεν το αποκλείουν, να είναι της δεκαπεντάχρονης κόρης όταν ήταν πλέον 13 ετών. Ερευνώνται όλα αυτά τα ενδεχόμενα.

Μεγάλο ζητούμενο να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Πού έμεναν; Τίνος είναι το παιδί; Πού καταγράφηκε η γέννησή του; Γιατί δολοφονήθηκε; Γιατί δε δίνουν καμία πληροφορία για το λόγο που δολοφονήθηκε το συγκεκριμένο άτυχο παιδί, το 8-9, όπως υπολογίζουν οι ιατροδικαστές».

«Έκαναν χρήση ναρκωτικών»

Στην κατοχή του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκε επίσης ένα μαύρο τσαντάκι που περιείχε τρία κινητά τηλέφωνα, νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, ζυγαριές ακριβείας και νάιλον σακουλάκια, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό των ουσιών. Τα ευρήματα παραπέμπουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όχι σε κατοχή ναρκωτικών αποκλειστικά για προσωπική χρήση, αλλά σε δραστηριότητα που συνδέεται με διακίνηση.

Ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου, μίλησαν στο Live News για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά προκαλούν οργή και αγανάκτηση. «Ήταν τρία πιτσιρίκια. Κάθε βράδυ έβγαιναν από την πολυκατοικία. Φωνάζανε στη γλώσσα τους. Αραβικά μάλλον. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 και ένας Αφγανός», είπαν

«Ήταν πολύ περίεργος κόσμος. Φαινόταν από το πρόσωπο ότι έκαναν χρήση. Σαν ζόμπι από ναρκωτικά. Και μια κοπελίτσα 15 ετών φαινόταν στην μούρη η χρήση», ανέφεραν στη συνέχεια οι ένοικοι.

Αν και δεν είχαν κλείσει ούτε μήνα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, η παρουσία τους είχε γίνει αισθητή καθώς οι γείτονές τους είχαν κάνει συχνά παράπονα για τη συμπεριφορά τους. «Υπήρχε πολλή βρομιά στην πολυκατοικία και φασαρία και το ασανσέρ όλη νύχτα πηγαινοερχόταν και είχα ειδοποιήσει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το διαχειριστή διότι η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευρά βρομιάς. Δηλαδή πετούσαν μπουκάλια, ιστορίες αυτά και τα μαζεύαμε», ανέφερε γειτόνισσα.

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία: «Ο λόγος που κινητοποιηθήκαμε ήταν τα ναρκωτικά. Είδα ναρκωτικά στο σπίτι. Γι’ αυτό τον λόγο τους κάλεσα και υπήρχε και ασυμφωνία ως προς τα μεταξύ τους. Δεν φαίνονταν για οικογένεια. Άρα με αυτά τα δύο κάλεσα την αστυνομία».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, μίλησε επίσης στο Live News εξηγώντας: «Ο διαχειριστής του καταλύματος έσωσε τρία παιδιά. Δηλαδή για μένα είναι ήρωας αυτό το παιδί είναι και νεαρό παιδί. Έτσι δεν είναι ούτε 30 χρονών. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί και να μην τους παίρναμε χαμπάρι. Ο άνθρωπος με ξέμπλεξε, με γλίτωσε από πολλές φασαρίες», ανέφερε.

«Το σπίτι το έχει αναλάβει εταιρεία. Εγώ είμαι ενημερωμένος από τον διαχειριστή της εταιρείας. Πριν 5-10 μέρες είχε γίνει παρατήρηση γιατί αφήνανε βρομιές. Έτσι είπαμε να μην γίνει ανανέωση. Ήταν ένα μήνα στο σπίτι. Ξέραμε ότι στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Είδαμε ένα ακόμα παιδί και ο διαχειριστής κατάφερε να τους καθυστερήσει και κάλεσε την αστυνομία. Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Βγήκε έξω στον δρόμο και βρήκε την ομάδα ΔΙΑΣ», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από το ζευγάρι

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το νέο στοιχείο που αφορά τα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας, δηλαδή τη 15χρονη, το 12χρονο και το 9χρονο αγόρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, και τα τρία παιδιά είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, ενώ, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς.

Ωστόσο, οι γονείς φέρεται να πήραν τα παιδιά από το νοσοκομείο και να τα επέστρεψαν στο σπίτι. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο έγινε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση.

Για το ζήτημα μίλησε και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η νοσηλεία των παιδιών είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο. «Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δε μας έφερε τα παιδιά πίσω», είπε.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε στο Live News για την ιατροδικαστική έκθεση που αφορά το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό: «Η ιατροδικαστική επιστήμη έχει κληθεί να απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Το πρώτο και κύριο είναι φυσικά η αιτία θανάτου. Όπως προκύπτει, δεδομένου ότι υπάρχουν τραύματα από νύσσον όργανο και έχουνε πλήξει ζωτικά όργανα, άρα η αιτία θανάτου είναι η ανθρωποκτονία με νύσσον όργανο. Το τελευταίο ερώτημα είναι να χρονολογηθεί ο χρόνος του θανάτου.

Αυτό δεδομένου ότι έχει παρεμβληθεί η τοποθέτησή του σε ψυκτικό θάλαμο, δηλαδή σε κατάψυξη, δυσχεραίνει πάρα πολύ τον χρονικό περιορισμό του θανάτου. Η ψύξη δηλαδή έχει συντηρήσει πλήρως τα τραύματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αρκετά καλή λεπτομέρεια για την αιτία και το μηχανισμό θανάτου.

Ένα σχόλιο σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία φαίνεται μέχρι τώρα να έχουν διαπιστωθεί για τα υπόλοιπα παιδιά. Στις μελέτες κάτω των δεκατεσσάρων ετών παιδιά που είναι θετικά σε με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η σεξουαλική κακοποίηση είναι θετική. Δηλαδή εννιά στα δέκα παιδιά ουσιαστικά διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση».

Το χρονικό

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος. Πρωταγωνιστές του θρίλερ της Κυψέλης: Ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η 38χρονη Γερμανίδα τόσο η 15χρονη όσο και τα άλλα ανήλικα παιδιά είναι δικά της, ενώ όπως ισχυρίστηκε αυτή ήταν που κυοφόρησε το βρέφος που πέθανε πριν 8 μήνες. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής διέταξε DNA, καθώς το ένα από τα δυο αγόρια είναι μαύρο. Εξάλλου, αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026) οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 43χρονο Έλληνα στο διαμέρισμα για αναπαράσταση.