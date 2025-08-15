Σύρος: Στο νοσοκομείο παιδί που τσιμπήθηκε από θαλάσσια ανεμώνη – Ακόμα ένας τραυματίας

Στο νοσοκομείο της Σύρου, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε ένα παιδί που πάτησε θαλάσσια ανεμώνη, τη στιγμή που έκανε μπάνιο.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία Δελφίνι της Σύρου, όταν το παιδί και ένας ακόμη άνθρωπος τσιμπήθηκαν από θαλάσσια ανεμώνη που βρίσκονταν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αναφέρει το cyclades24.gr.

Η θαλάσσια ανεμώνη συναντάται πάνω σε πέτρες όπου βρίσκονται μέσα στην θάλασσα. Στην περίπτωση που η θάλασσα έχει άμμο, δεν συντρέχει κίνδυνος.

Τόσο στον κόσμο που απολαμβάνει τις παραλίες της Σύρου όσο και στις αρχές, έχει προκληθεί ανησυχία με τη συχνότητα των περαστικών.