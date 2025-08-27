Σύζυγος Ντα Κόστα: «Δεν υπήρχαν χαρτιά που να έγραφαν τις εξετάσεις, έκανε 40 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο στη Σαντορίνη»

Ξέσπασε για τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, η σύζυγος του Ρικάνρτο Ντα Κόστα η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου μιλώντας για τις δραματικές στιγμές που έζησε, αλλά και τα όσα της μετάφεραν οι γιατροί.

Όπως τονίζει η σύζυγος του Ντα Κόστα, πέρα από την μεγάλη καθυστέρηση στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, από τους γιατρούς έγιναν παραλείψεις και λάθος χειρισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μετά από τρεις ημέρες είχε ένα τόσο μεγάλο φούσκωμα, με το οποίο έμοιαζε έξι μηνών έγκυος!

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην εκπομπή Live News

«Μπήκαμε στις 19 Αυγούστου στις 16:00 στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά να έρθει.

Το μόνο που του έγινε είναι αιματολογικές και του μέτρησαν την πίεση. Ξανά ήρθαν να του πάρουν αίμα γιατί δεν βγήκαν όπως έπρεπε οι τιμές. Αναρωτηθήκαμε ποιες τιμές, ωστόσο δεν λάβαμε απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήπιε μια γαστρογραφίνη και από τότε πέρασαν αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να ρωτήσω τους γιατρούς πότε θα έκανε την αξονική. Εάν δεν τους υπενθύμιζα εγώ για την αξονική δεν θα την έκαναν.

Στις 19 του μήνα μας είπαν ότι είχε οξεία κοιλία και ότι του έγιναν ένα σωρό εξετάσεις, τις οποίες εμείς δεν είδαμε ποτέ, εκτός από αυτές του αίματος. Ο τυμπανισμός ξεκίνησε κατευθείαν μετά το χειρουργείο. Την επόμενη ημέρα είχε ένα φούσκωμα. Την δεύτερη μεγάλωσε ακόμα περισσότερο και την τρίτη έμοιαζε με 6 μηνών έγκυος!

Στις 22 του μήνα μπήκε για μια απλή επέμβαση η οποία θα έκανε 2-2,30 ώρες και πέρασαν 4! Δεν υπήρχαν χαρτιά που να λένε τις εξετάσεις που έγιναν. Υπήρχε μόνο μια νοσοκόμα η οποία είχε την επίβλεψη όλων των ασθενών.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του θύματος Κωνσταντίνος Μπάκας ο οποίος υποστήριξε:

«Δεν μπορεί εν έτη 2025 κάποιος να πεθαίνει από σκωληκοειδίτιδα και περιτονίτιδα. Είναι αδιανόητο. Προσπαθούμε να συλλέξουμε το ιατρικό υλικό γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Για να το πούμε κομψά δεν υπήρξε σωστή ενημέρωση από το νοσοκομείο προς την οικογένεια του θανόντος, οπότε θα αρκεστούμε στα προφανή και στα όσα προκύπτουν από τα έγραφα που έχουμε.

Με βάση τη βεβαίωση που έχουμε, ο Ντα Κόστα πέθανε από περιτονίτιδα, μπήκε στο νοσοκομείο 19 Αυγούστου και ο θάνατός του έγινε στις 23 Αυγούστου. Το διάστημα αυτό είναι πολύ μακρύ και δεν δικαιολογείται.

Φαίνεται πως η πρώτη ιατρική πράξη στις 19 του μήνα δεν αφορά την σκωληκοειδίτιδα, αλλά έλκος. Δηλαδή φαίνεται μια ιατρική πράξη η οποία δεν ήταν κατάλληλη!

Φαίνεται επίσης πως μπορούσε να γίνει αντιληπτό. Όλα αυτά δείχνουν ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος από τη μέρα που μπήκε στο νοσοκομείο μέχρι που βγήκε».