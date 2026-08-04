Ελλάδα

Τάσος Χαλκιάς: Το συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το καμένο σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό

Στο βίντεο μάλιστα εμφανίζεται αποκαρδιωμένος ο Τάσος Χαλκιάς να ψάχνει μέσα στα αποκαΐδια οτιδήποτε θα μπορούσε να σωθεί
Το σπίτι της οικογένειας Χαλκιά
Το σπίτι της οικογένειας Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
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Ένα συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το καμένο σπίτι της οικογένειας Χαλκιά δημοσίευσε ο γιος του αγαπημένου ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, Άρης, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του τη Δευτέρα στο καμένο σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό, όπου όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν έμεινε τίποτα… Στο βίντεο μάλιστα εμφανίζεται αποκαρδιωμένος ο Τάσος Χαλκιάς να ψάχνει μέσα στα αποκαΐδια οτιδήποτε θα μπορούσε να σωθεί.

Ο Άρης Χαλκιάς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης για το βίντεο: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».

@arischalkias

Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.

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Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Άρης Χαλκιάς είχε περιγράψει την απώλεια ως το τέλος μιας ιστορίας 52 ετών, αναφέροντας ότι μαζί με το σπίτι χάθηκαν οι αναμνήσεις, τα όνειρα και οι οικονομίες μιας ζωής. «Όλα στάχτη σε μια νύχτα… Τώρα και για λίγο, πένθος», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

xalkias

Για την ολοκληρωτική καταστροφή μίλησε και ο Τάσος Χαλκιάς, εμφανώς συγκινημένος, σε δηλώσεις του στο OPEN. «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;

Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».

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