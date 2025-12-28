Ελλάδα

Ταύρος: Ληστής «μπούκαρε» σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, χτύπησε την υπάλληλο και έφυγε με 10.000 ευρώ

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε στο χέρι την κοπέλα, στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο
Στιγμές τρόμου έζησε μία 29χρονη υπάλληλος καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο την Κυριακή (28.12.2025). Ένας ληστής εισέβαλε στην επιχείρηση, τραυμάτισε τη γυναίκα με μαχαίρι και άρπαξε 10.000 ευρώ.

Ο ληστής με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο, στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Κατόπιν, αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

