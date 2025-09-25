Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη – «Βούλωσε το στόμα σου, σκουπίδι θα σε φάμε»

Για απειλές και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατηγορείται 28χρονος.

Σε βάρους του σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έστελνε μηνύματα με απειλές και ύβρεις στο Instagram του Παύλου Μαρινάκη.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στo Instagram.

Τα υβριστικά μηνύματα

Μερικά από τα μηνύματα που έστελνε ο 28χρονος στον Παύλο Μαρινάκη ήταν:

«Βούλωσε το στόμα σου γ@@ τα πεθαμένα σας όλοι θα πληρώσετε το αίμα στα Τέμπη!». «Γ@@ το σπίτι σου μπ@@ο». «Ο Μητσοτάκης θα πέσει και θα πέσετε όλοι μαζί δολοφόνοι γ@@ τα πεθαμένα σας». «Να σου πω ρε μ@@@ο Μαρινάκη, o θάνατος του γιου της εισαγγελέως ήταν ατύχημα; Α ρε π@@@δα πλησιάζει η 28η». «Σκουπίδι, θα σε φάμε». «Κ@@η». «Γ@@ τα πεθαμένα σας». «…Η τηλεδιοίκηση τόσα που ήταν ρε γ@@ τις μάνες σας γ@@ […] οι π@@@ οι μάνες σας […] π@@@ πολιτεία έρχεται το τέλος σας». «Να θυσιαστείς εσύ και ο Άδωνης ρε π@@@ […] δολοφόνε. Γ@@ω ότι αγαπάτε».

Τα μηνύματα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.