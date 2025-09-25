Ελλάδα

Ταυτοποιήθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη – «Βούλωσε το στόμα σου, σκουπίδι θα σε φάμε»

Ο 28χρονος κατηγορείται ότι έστελνε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο Instagram του Παύλου Μαρινάκη
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Για απειλές και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατηγορείται 28χρονος.

Σε βάρους του σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έστελνε μηνύματα με απειλές και ύβρεις στο Instagram του Παύλου Μαρινάκη.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στo Instagram.

Τα υβριστικά μηνύματα

Μερικά από τα μηνύματα που έστελνε ο 28χρονος στον Παύλο Μαρινάκη ήταν:

«Βούλωσε το στόμα σου γ@@ τα πεθαμένα σας όλοι θα πληρώσετε το αίμα στα Τέμπη!». «Γ@@ το σπίτι σου μπ@@ο». «Ο Μητσοτάκης θα πέσει και θα πέσετε όλοι μαζί δολοφόνοι γ@@ τα πεθαμένα σας». «Να σου πω ρε μ@@@ο Μαρινάκη, o θάνατος του γιου της εισαγγελέως ήταν ατύχημα; Α ρε π@@@δα πλησιάζει η 28η». «Σκουπίδι, θα σε φάμε». «Κ@@η». «Γ@@ τα πεθαμένα σας». «…Η τηλεδιοίκηση τόσα που ήταν ρε γ@@ τις μάνες σας γ@@ […] οι π@@@ οι μάνες σας […] π@@@ πολιτεία έρχεται το τέλος σας». «Να θυσιαστείς εσύ και ο Άδωνης ρε π@@@ […] δολοφόνε. Γ@@ω ότι αγαπάτε».

Τα μηνύματα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ακραία καιρικά φαινόμενα από την Παρασκευή με θύελλες και επικίνδυνες βροχές - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν
«Θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής» αναφέρει ο Μαρουσάκης - Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Τσατραφύλλιας
αυτοκίνητο στη βροχή 14
Το ηφαίστειο προκάλεσε τους 30.000 σεισμούς στη Σαντορίνη - Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη
Όπως προκύπτει, από τη μελέτη μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά
Σεισμοί στη Σαντορίνη 3
Newsit logo
Newsit logo