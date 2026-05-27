Η Γωγώ Μαστροκώστα θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – Σήμερα η κηδεία της στο Ελληνικό

Το τελευταίο αντίο στην Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν σήμερα (27.05.2026) στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Η Γωγώ Μαστροκώστα για καιρό έδινε μεγάλη μάχη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά δεν τα κατάφερε. Η είδηση του θανάτου της τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (25.05.2026) σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της αλλά και σε εκείνους που την γνώρισαν μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η ταφή της θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στον πατέρα της σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της.

Το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου ήταν ένας τόπος που αγαπούσε βαθιά και επισκεπτόταν συχνά, είτε μόνη είτε μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανός Δέλλας.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν από τα παιδικά της χρόνια στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε από τη ζωή: «Ένας καλός άνθρωπος «έφυγε» από το χωριό μας. Μια νέα γυναίκα. Η Γωγώ είναι δικό μας κορίτσι, πήγαινε με τον άντρα μου στο σχολείο. Έδωσε τον δικό της αγώνα με αξιοπρέπεια».

Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Τραϊνός Δέλλας και η 18χρονη κόρη της Βικτωρία. Και οι δύο δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα όσο η ίδια έδινε με την μεγάλη και άνιση μάχη στο νοσοκομείο. Έμειναν δίπλα της σαν «φύλακες άγγελοι», καθώς εκείνοι ήθελαν να τους νιώθει δίπλα της. Ηταν άλλωστε οι αγαπημένοι της άνθρωποι, οι άνθρωποι της ζωής της.

Τις λεπτομέρειες για την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστές η κόρη της Βικτωρία με ανάρτηση στα social media: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν».

Αντί στεφάνων, η κόρη της γράφει πως η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Αυτό που έκανε τη Γωγώ Μαστροκώστα να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο η δημοσιότητα ή η εικόνα της στην τηλεόραση, αλλά ότι μίλησε δημόσια για την ασθένεια χωρίς να κρύβεται. Προσπάθησε να δώσει κουράγιο και να περάσει το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε άλλες γυναίκες.

Επίσης, όσοι τη γνώριζαν μιλούσαν συχνά για τη δυνατή σχέση της με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα. Η ίδια είχε πει δημόσια ότι «ο Τραϊανός ήταν βράχος» δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.