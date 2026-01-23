Ελλάδα

Ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος μηχανόβιος που «ανέβαζε» βίντεο με γκάζια και σούζες – Δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για «προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση»
Η μοτοσικλέτα του 22χρονου

Βίντεο όπου εμφανιζόταν 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, εντόπισαν στα social media αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Ο νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας που ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί, άνοιγε τέρμα το γκάζι, κινούμενος σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Άμεσα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. διερεύνησαν τα βίντεο που κοινοποιούσε ο 22χρονος στα social media και προχώρησαν στην ταυτοποίησή του ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Όπως προέκυψε, είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

