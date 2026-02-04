Τέμπη: Ανατριχίλα από επιζήσαντες της τραγωδίας – Το δριμύ κατηγορώ του πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου

Αναβίωσε ο εφιάλτης του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στην αίθουσα Τύπου της ΕΣΗΕΑ, κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και μέλη της ΕΔΑΠΟ, για την πυρασφάλεια στο μοιραίο επιβατικό τρένο της Hellenic Train.

Συγκλόνισε το ακροατήριο η Ελευθερία Δίγκα, επιζήσασα από το βαγόνι Β2 του μοιραίου επιβατικού τρένου που το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συγκρούστηκε μετωπικά με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503 στα Τέμπη, σκορπώντας το θάνατο σε 57 συνανθρώπους μας. Το νεαρό κορίτσι που παρά τον αδιανόητο εφιάλτη που έζησε, κατάφερε να βγει ζωντανή από το βαγόνι, που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε κολαστήριο φωτιάς, περιέγραψε τα εφιαλτικά λεπτά που έζησε μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί από το βαγόνι.

«Όταν ξεκίνησε ο εκτροχιασμός… γιατί κανείς εκείνη τη στιγμή δε σκεφτόταν ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα, πέρα από το αίσθημα συμπίεσης που ένιωθα, έβλεπα ένα πορτοκαλί χρώμα, σπίθες, οι οποίες πίστευα ότι ήταν από την τριβή, από τον εκτροχιασμό», είπε η νεαρή Ελευθερία με αξιοζήλευτη δύναμη ψυχής και συμπλήρωσε ότι «όταν σταμάτησε η κίνηση του βαγονιού, υπήρχε μαύρος καπνός, δε βλέπαμε μέσα από ασφυκτικό καπνό, με βοήθησαν δύο παιδιά που ήταν μέσα. Βγαίνοντας, θυμάμαι να υπάρχει φωτιά κοντά, όχι φωτιά της έκρηξης, μια φωτιά συγκεκριμένη και χαμηλά. Έβγαλα το κεφάλι μου πριν βγούμε από το σπασμένο παράθυρο και είδα ότι ήμασταν ψηλά. Είδα επίσης φωτιά και εξωτερικά. Είχε ύψος, είχε συντρίμμια ,πολύ καπνό και σκοτάδι» είπε περιγράφοντας την κόλαση φωτιάς, συντριμιών και θανάτου που επικρατούσε στην κοιλάδα των Τεμπών, τα πρώτα λεπτά μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Στην αίθουσα Τύπου υπήρχε και ο επιζήσας Αντώνης Αντωνίου, που κατάφερε να βγει ζωντανός από το βαγόνι Β4. Άλλοι ωστόσο δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί. Στο βαγόνι Β2, μαζί με την Ελευθερία επέβαιναν και άλλα 45 άτομα, 11 σκοτώθηκαν, εκ των οποίων οι 4 κάηκαν και 35 επέζησαν, πηδώντας από τα σπασμένα παράθυρα. Κατά την έκθεση της ΕΔΑΠΟ, από τους 4 που απανθρακώθηκαν, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι 2 είχαν τις αισθήσεις τους μετά τη σύγκρουση. Όπως ανέλυσαν, τα μέλη της ΕΔΑΠΟ στη συνέντευξη τύπου, το βαγόνι Β2 έπιασε δευτερόλεπτα φωτιά μετά τη σύγκρουση, οι οποίοι μέσα σε 15 λεπτά είχε εξαπλωθεί σε όλο το βαγόνι. «Στα 15 λεπτά από τη σύγκρουση, έκλεισε το παράθυρο επιβίωσης» σημείωσε ο Κώστας Λακαφώσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι αν τα πρώτα δραματικά λεπτά είχε επιζήσει κάποιος από το προσωπικό της Hellenic Train και είχε «πάρει ένα πυροσβεστήρα θα είχε σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε όλο το βαγόνι», καθώς όπως ανέλυσε διεξοδικώς στην περίπτωση του βαγονιού Β2 η φωτιά δεν προκλήθηκε από την πυρόσφαιρα, αλλά από βραχυκύκλωμα κατά τη σύγκρουση.

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΔΑΠΟ, 5 έως 7 άτομα που εγκλωβίστηκαν μετά τη μετωπική σύγκρουση, θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, αν δεν τους προλάβαινε η φονική φωτιά. Όπως υπενθύμισαν, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, 27 άτομα απανθρακώθηκαν.

Δριμύ κατηγορώ από τον Αντώνη Ψαρόπουλο

Ο πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, κατά την τοποθέτησή του, άσκησε δριμεία κριτική στις δικαστικές αρχές Λάρισας για τη διερεύνηση του φονικού δυστυχήματος. Ευθύνες για τη δικαστική διαχείριση επέρριψε και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, στον εφέτη ανακριτή Λάρισας καταλόγισε «απροθυμία» να διερευνήσει σημαντικά- για τους συγγενείς ζητήματα- ένα εκ των οποίων είναι η πυρασφάλεια των καθισμάτων.

Όπως είπε, ήδη από τις 17.3.2023 συγγενείς είχαν θέσει δικαστικό ερώτημα για την πυρασφάλεια στα καθίσματα και ακολούθησαν τουλάχιστον άλλα δέκα αντίστοιχα.

«Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η ανάκριση δεν ήταν επαρκής, κακώς περατώθηκε στο σημείο που περατώθηκε, έπρεπε να μείνει ανοικτή τουλάχιστον για το συγκεκριμένο ζήτημα , το οποίο αφορά σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα», σημείωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, της 21χρονης φοιτήτριας.

«Ψάχναμε εξαρχής να βρούμε όλα τα αίτια θανάτωσης των ανθρώπων μας»

Η δίκη μου διαπίστωση ήταν ότι υπήρχε απροθυμία να ελεγχθεί η πυρασφάλεια των καθισμάτων από την ανάκριση. Θα έπρεπε να έχει επιδειχθεί μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια. Δε θα χαριστώ σήμερα, έχω πάρα πολλά παράπονα από τις δικαστικές αρχές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ψαρόπουλος.

Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ανάκριση έκλεισε δύο ημέρες πριν παραδοθούν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ οι απαντήσεις του γερμανικού εξειδικευμένου εργαστηρίου για την πυρασφάλεια στα καθίσματα του μοιραίου τρένου της Hellenic Train. Όπως είπε, το πόρισμα του RST παραδόθηκε στον ελληνικό ανεξάρτητο Οργανισμό στις 28 Αυγούστου του 2025 και η ανάκριση έκλεισε στις 30 Αυγούστου, χωρίς να περιλάβει το κρίσιμο αυτό ζήτημα στη δικογραφία.

Ο κ. Ψαρόπουλος, στην ομιλία του, καταλόγισε ευθύνες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι όπως είπε, δήλωσε αναρμόδια στο ζήτημα της πυρασφάλειας των τρένων και ζήτησε την αυτεπάγγελτη δικαστική παρέμβαση για τη διερεύνηση των όσων αναφέρονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια στα καθίσματα του μοιραίου επιβατικού τρένου. Δεν παρέλειψε να ζητήσει και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από το Υπουργείο Μεταφορών.

«Παγωμένες» οι εκταφές

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του νεκρού Παναγιώτη κατήγγειλε ότι οι εκταφές των σορών που έχουν ζητηθεί από 9 οικογένειες νεκρών, είναι μπλοκαρισμένες, καθώς τόσο η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όσο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας απαντά ότι δεν υπάρχει τόσο εξειδικευμένος πραγματογνώμονας να κάνει τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι συγγενείς, άλλα ούτε και εξειδικευμένο εργαστήριο για να γίνουν εντός Ελλάδος.

Όπως υποστηρίζει, ο κ. Χατζηχαραλάμπους, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα και στο παρά πέντε της εκταφής των σορών λόγω παρέλευσης τριετίας, η τόσο σημαντική για τους συγγενείς διαδικασία παραμένει «παγωμένη» και οι ίδιοι είναι ακόμη στο «μηδέν».

Στη συνέντευξη Tύπου έδωσαν το «παρών» πολλοί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια στα καθίσματα της Intercity 62, κανένα εκ των τριών δειγματων που ελήφθησαν δεν πληρούσαν τις προυποθέσεις πυρανθεκτικότητας, με βάση τα σημερινά ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ σε δύο εκ των τριών δειγμάτων, είχαν γίνει επισκευές διαφορετικού τύπου, με αποτέλεσμα τα δείγματα να μη συμβαδίζουν ούτε με τις διεθνείς προδιαγραφές για την πυραντοχή καθισμάτων που ίσχυε την περίοδο που σημειώθηκε το δυστύχημα.