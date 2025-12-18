Ελλάδα

Τέμπη: Αρνήθηκε στη δίκη ότι έδωσε εντολή για παράνομη αλλοίωση του χώρου ο Τριαντόπουλος

Έκλεισε ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για το «μπάζωμα», με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να είναι ο τελευταίος από τους κατηγορούμενους που έδωσε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου
Στιγμιότυπο από την φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023
Στιγμιότυπο από την φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023 / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ενώπιον της αρεοπαγίτη – ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη απολογήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη (18.12.2025) ο πρώην υφυπουργός Φυσικών Καταστροφών, Χρήστος Τριαντόπουλος, στο πλαίσιο της ανάκρισης του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση «μπαζώματος» του τόπου της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί από την fast track προανακριτική επιτροπή της Βουλής για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Υπουργός, αρνήθηκε τη σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας, ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο δικηγόρος του κ. Τριαντόπουλου καθηγητής Πανεπιστημίου, Αλέξανδρος Δημάκης παρέδωσε γραπτό υπόμνημα με τις υπερασπιστικές θέσεις του πρώην Υπουργού.

Την Τέταρτη απολογήθηκε και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός για το ίδιο αδίκημα.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους» δήλωσε ο δικηγόρος του Κώστα Αγοραστού, Άρης Τζανετής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας κ. Φωτεινής Μηλιώνη, παρουσιάστηκαν και έδωσαν εξηγήσεις και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά στην αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Μεταξύ των κατηγορουμένων, απολογήθηκαν ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργιου, ο πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής και ο πρώην Διοικητής της Τροχαίας Λάρισας.

Με τον τρόπο, έκλεισε η ανάκριση για το «μπάζωμα» και το λόγο πλέον έχει το Δικαστικό Συμβούλιο, του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα παραπέμψει τους κατηγορούμενους στο Ειδικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ξεχωριστή ανακριτική διαδικασία από τον ειδικό ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου Ηλία Γιαρένη για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος έχει επίσης παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

