Τέμπη: Φρούριο το συνεδριακό κέντρο που θα διεξαχθεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία

Όλα έτοιμα είναι στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα για τη δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα ξεκινήσει αύριο (23.03.2026) στη Λάρισα με το Γαιόπολις όπου θα γίνει η διαδικασία να θυμίζει φρούριο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Ο χώρος του συνεδριακού κέντρου έχει μετατραπεί σε μια καλά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα, με ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Για την εξυπηρέτηση των μέσων ενημέρωσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας σε κάθε ενδεχόμενο.

Οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου έχουν ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία, βιντεογράφους και φωτογράφους, να περιορίσουν τις λήψεις τους αποκλειστικά προς το Συνεδριακό Κέντρο, σεβόμενοι τη λειτουργία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

​Η αυλαία της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανοίγει το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, με την κοινωνία και τους συγγενείς των 57 θυμάτων να αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση για το πολύνεκρο δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα. Πρόκειται για μια διαδικασία τεράστιας κλίμακας, καθώς το εδώλιο θα μοιραστούν 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα.