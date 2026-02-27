Τέμπη: Η Γιάννα Βούλγαρη, μητέρα του ενός μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας ξέσπασε: «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (26/02/26) στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με την οδό Θυμάτων Τεμπών.

Η τελετή σημαδεύτηκε από την πρώτη δημόσια ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρας του Σπύρου Βούλγαρη, εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία έσπασε τη σιωπή της καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του παιδιού της μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

​ «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»

Η μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού -που κατά το δυστύχημα ήταν μόλις 35 ετών- απευθύνθηκε με συγκίνηση στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας της. Εξηγώντας τους λόγους που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, υπογράμμισε τη λοιδορία που δέχθηκε ο γιος της. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας», σημείωσε.

​ «Ντρεπόμασταν να βγούμε έξω, το παιδί μου δούλευε, αγαπούσε τη δουλειά του»

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο φορτισμένη: «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα».

Περιγράφοντας τον Σπύρο, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο με σπουδές που αγαπούσε τη δουλειά του, παρά τους δικούς της ενδοιασμούς. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

«Όλα θα πάνε καλά μάνα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα» τόνισε.

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.

​ «Δεν πρέπει να συγκαλυφθεί το έγκλημα»

Ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, στον κεντρικό του λόγο, αναφέρθηκε στις ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων, κάνοντας λόγο για «εγκληματική πολιτική του κέρδους». Ο κ. Σταμέλος συνέδεσε τα Τέμπη με τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Βιολάντα, σημειώνοντας πως «μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε περισσότερους από 200 νεκρούς», ενώ τόνισε ότι «το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση!».

Στην τελετή παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι των συγγενών, ενώ το κλίμα φορτίστηκε ιδιαίτερα τη στιγμή της αποκάλυψης του μνημείου. Από τους συγγενείς παρέστησαν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, Αντώνης Αντωνίου (επιζών), Πάνος Ρούτσι, καθώς και μέλη των οικογενειών Κουτσούμπα, Εγούτ, Ελευθεριάδη, Μασσαλή και Κατσάρα. Μετά τα αποκαλυπτήρια, συγγενείς και παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια και φίλησαν τα ονόματα των αγαπημένων τους που είναι χαραγμένα στο σημείο.