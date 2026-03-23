Τέμπη: Οι εικόνες χάους με το «καλημέρα» της δίκης – Οι επόμενες κινήσεις των δικηγόρων και τα «καρφιά» της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε φιάσκο εξελίχθηκε η πολυαναμενόμενη έναρξη της «μητέρας» των δικών για τα Τέμπη, με το ειδικά διαμορφωμένο δικαστήριο στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» να αποδεικνύεται στην πράξη, πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Εικόνες ακραίου συνωστισμού, άνθρωποι στοιβαγμένοι σαν τα «ποντίκια», στη δικαστική αίθουσα δεν έπεφτε ούτε «καρφίτσα», με αποτέλεσμα να προκαλούνται εικόνες χάους. Οι μισοί δικηγόροι στέκονταν όρθιοι μπροστά στους δικαστές και οι συγγενείς των νεκρών, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των περισσοτέρων κατηγορουμένων, έκατσαν στο… εδώλιο του κατηγορουμένου.

Εξαγριωμένοι συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και δικηγόροι απηύθυναν οργισμένες εκφράσεις στους δικαστές και τους εισαγγελείς για την τραγελαφική εικόνα του δικαστηρίου, ενώ έφτασαν μέχρι του σημείου να τους γιουχάρουν, όταν πλέον έδωσαν τη διακοπή για την επόμενη Τετάρτη και αποχώρησαν από τη δικαστική αίθουσα.

«Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας έχετε φέρει εδώ μέσα», «Θέλετε να μας πεθάνετε;», «Τρία χρόνια τώρα μας κοροϊδεύετε», «Δολοφονήσατε τα παιδιά μας και αυτό δεν το δεχόμαστε», είναι μερικά μόνο από τα ξεσπάσματα οργής των συγγενών της ανείπωτης τραγωδίας προς τα μέλη της δικαστικής έδρας, καταγγέλλοντας ότι η δίκη επιχειρήθηκε να γίνει υπό συνθήκες παντελώς ακατάλληλες και αναξιοπρεπείς.

Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα, δύο άτομα από το κοινό ένιωσαν αδιαθεσία και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Δραματική έκκληση απηύθυνε δικηγόρος επιζήσασας από την εθνική τραγωδία, για λογαριασμό της γυναίκας, λέγοντας στο δικαστήριο ότι η άτυχη γυναίκα «γλίτωσε μία φορά στο δυστύχημα επειδή έσπασε τα τζάμια του βαγονιού και βγήκε έξω, ενώ στο δικαστήριο αισθανόταν ότι κινδύνευε να εγκλωβιστεί», μεταφέροντας παράλληλα το τραύμα πολλών ανθρώπων που γλίτωσαν από τον εφιάλτη και σήμερα βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χάος εντός δικαστικής αιθούσης.

Ζήτησαν πιστοποιητικό πυρασφάλειας του δικαστηρίου

Την αυτοψία της Πυροσβεστικής για το αν τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας εντός του κτιρίου, ζήτησαν με αίτημά τους προς το δικαστήριο οι δικηγόροι της Μαρίας Καρυστιανού και του Παύλου Ασλανίδη, Μαρία Γρατσία και Γιάννης Μαντζουράνης, αντίστοιχα. Ο κ. Μαντζουράνης, για λογαριασμό του εντολέα του και Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, δήλωσε και την πρόθεσή του να υποβάλλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για έκθεση σε κίνδυνο, λόγω του συνωστισμού που δημιουργήθηκε.

500 θέσεις για όλους

483 ήταν πάντως οι συνολικές θέσεις καθήμενων που είχαν προβλεφθεί για τους τρεις χώρους λειτουργίας του δικαστηρίου. 257 ήταν όλες οι θέσεις στην κύρια δικαστική αίθουσα των 283 τμ, για όλους, δικηγόρους, κατηγορούμενους και κοινό, 76 ήταν οι θέσεις στον προθάλαμο της κύριας αίθουσας και άλλες 150 στη δεύτερη αίθουσα 110 τμ στο ισόγειο του κτιρίου. Στον δεύτερο και τρίτο χώρο μπορούσε κανείς να παρακολουθεί τί γίνεται στην αίθουσα του δικαστηρίου, από τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στους χώρους, ωστόσο και πάλι τα καθίσματα δεν επαρκούσαν για όλους.

Μπροστά στο αδιέξοδο, δικηγόροι υποστηρίζοντες την κατηγορία, εισηγήθηκαν την αποχή από τη δίκη ως προς το χώρο αυτής, ζητώντας καταλληλότερες εγκαταστάσεις. Όλοι οι νομικοί πάντως, ομονόησαν στην ακαταλληλότητα του χώρου και την αδυναμία διεξαγωγής ορθής διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες. Μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, αντιπροσωπεία της Ολομέλειας δικηγόρων συναντήθηκε με την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα.

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα. Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις

ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης. Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Τα «καρφιά» της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

«Βέλη» κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά την έναρξη της πολυαναμενόμενης δίκης, ρίχνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, κάνοντας λόγο για «ανεπίτρεπτη κατάσταση».

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την θεσμική ευθύνη για τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τρεις μόνο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο

Οι μοναδικοί κατηγορούμενοι που έδωσαν το «παρών» στην έναρξη της δίκης ήταν ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, ο πρώην Επιθεωρητής των σταθμαρχών, Δημήτρης Νικολάου και ο πρώην διευθυντής συστημάτων ΟΣΕ, Κωνσταντίνος Μουρουδέλης. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο. Στη θέα του Σπύρου Πατέρα συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας εξεμάνησαν, με τον Νίκο Πλακιά να του επιτίθεται λεκτικά με σφοδρότητα. «Πες ποιον τον έβαλε στη θέση του (τον σταθμάρχη)… θα σε σκίσω με τα χέρια μου… αλήτη», φώναζε στον κατηγορούμενο. Η μητέρα του και γιαγιά των τριών θυμάτων από τις οικογένειες Πλακιά, της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας μπήκε στο δικαστήριο με την κορνίζα των τριών αγγελουδιών της, που εδώ και τρία χρόνια, βλέπει μόνο από τις φωτογραφίες….

Προπηλάκισαν τους δικαστικούς πραγματογνώμονες

Την οργή των συγγενών συνάντησαν και οι δύο διορισμένοι δικαστικοί πραγματογνώμονες από την Τροχαία Λάρισας, κ. Βασιλάκος και Μπατζόπουλος που με τα πορίσματά τους αποφάνθηκαν ότι η πυρόσφαιρα προκλήθηκε από τα λάδια των μηχανών, αλλά και ότι το εμπορικό τρένο δε μετέφερε κάποιο παράνομο χημικό φορτίο. Σημειώνεται, ότι στη δίκη για τα χαμένα βίντεο, ο κ. Μπατζόπουλος, που κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό από την τραγωδία, που δεν είχε παραδώσει στις αρχές, το οποίο και κατασχέθηκε από το δικαστήριο. Με αφορμή αυτό το υλικό, πριν λίγες ημέρες έγινε ο κακός χαμός στη Λάρισα, με τους συγγενείς να ξεροσταλιάζουν στο δικαστικό μέγαρο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διανυκτερεύει εκεί, βιντεοσκοπώντας μέσα στο Πρωτοδικείο τα κατασχεθέντα.

Ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Καρυστιανού και λοιπών συγγενών

Η σημερινή παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στη δίκη κατέστησε σαφές το ρήγμα που έχει επέλθει στις σχέσεις με τους άλλους συγγενείς θυμάτων. Η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, μέσα στο δικαστήριο, καθόταν μόνη της, στην πρώτη θέση των καθισμάτων του κοινού, συνομίλησε με λίγους συγγενείς και όσες φορές έλαβε το λόγο, μίλησε εκπροσωπώντας τον εαυτό της. Η μέχρι πρότινος «μητέρα των Τεμπών» που με τη φωνή της ένωνε όλους τους συγγενείς στο επιτακτικό αίτημα για δικαιοσύνη, έρχεται πλέον ως μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, αν και διατηρεί την κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους απέναντι σε όλους.