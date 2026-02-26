Τέμπη: Σε εξέλιξη μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για τα τρία χρόνια του δυστυχήματος στα Τέμπη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 12:00 εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με πορεία βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος.

Οι Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να αναμένουν κλείσιμο των παρακάτω αξόνων ανάλογα με την κίνηση της πορείας:

Πανεπιστημίου και Σταδίου (από το ύψος της Ομόνοιας)

Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας (από το ύψος της Σέκερη)

Φιλελλήνων και οι δρόμοι γύρω από την Πλατεία Συντάγματος

“Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε φοιτητές, είμαστε νέοι άνθρωποι και ζητάμε να έχουμε μια ζωή με προοπτική” δήλωσε φοιτήτρια στο συλλαλητήριο.

Οι σύλλογοι των φοιητών που μέχρι στιγμής έχουν πάρει απόφαση να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.\

Φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές στη Θεσσαλονίκη με πλακάτ στα χέρια και πανό, βρέθηκαν στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου ενόψει της μαύρης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.

Έκλεισε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο»

Κλειστός θα παραμείνει από τις 10 το πρωί της Πέμπτης 26.02.2026, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Το μετρό θα παραμείνει κλειστό λόγω του συλλαλητηρίου για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποιούν σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το Πανελλαδικό «μπλόκο»

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται το Σάββατο (28.02.2026) με το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να διακοπεί πλήρως από το πρωί λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα στις 12:00.