Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού – «Εύχομαι αυτό το Σάββατο η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του Γεράσιμου»

Η ασταμάτητη μάχη που δίνει για τη ζωή ενώ παραμένει σε κώμα
Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης
Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας, συνεχίζει τη μεγάλη μάχη σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα.

Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του ενόψει των συλλαλητηρίων που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη, πως «Εύχομαι αυτό το Σάββατο η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του Γεράσιμου» σύμφωνα με το gegonota.news.

Σε δήλωσή του, την οποία έστειλε στα ΜΜΕ ο συνήγορός του, Λουκάς Αποστολίδης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει:

“Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο, να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, (σωματικού και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, ενόψει της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.

Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής… με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας.

Ένας λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα. Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ.

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ, Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ.

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ.

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης”

