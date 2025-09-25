Τέμπη: Συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του

O Πάνος Ρούτσι -πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών– συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του και μάλιστα την Πέμπτη 25.09.2025 κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς.

Το συμπληρωματικό υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας, ενώ μεταξύ άλλων αίτημα για εκταφή υπάρχει και από τον τον Παύλο Ασλανίδη και τον Χρήστο Τηλκερίδη, για να ερευνηθούν οι σοροί των δικών τους ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Στο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι. Το δεκαήμερο για την κατάθεση υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα

Το αίτημα αφορά την διενέργεια εξετάσεων για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οι 33 για την κακουργηματική μορφή της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ανέφερε πως σύντομα αναμένεται η απόφαση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.