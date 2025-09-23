Γιώργος Φλωρίδης: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής – Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει τεθεί ζήτημα ταυτοποίησης σορού θύματος των Τεμπών

Εδώ και 2,5 χρόνια ποτέ δεν έχει τεθεί ζήτημα ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων στα Τέμπη, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητά την εκταφή του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη «δεν υπέβαλε κάποιο αίτημα νωρίτερα που είχε απορριφθεί». «Έστειλε το εξώδικο με τα αιτήματά του και ταυτόχρονα ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν επιλήφθηκε κάποιο όργανο της δικαιοσύνης που να απέρριψε το αίτημά του» εξήγησε.

«Υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο ότι υπάρχει μια άρνηση να υπάρξει εκταφή. Από πού; Από ποιόν; Το εξώδικο Ρούτσι που αναφέρεται τι έχει γίνει, καταλήγει χωρίς να υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση. Ζητάνε να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτού που κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή του χθες είπε ότι αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν 2 πράγματα: είτε αίτημα για εκταφή, είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας εφετών» σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

«Αν υποβληθεί ένα τέτοιο καθαρό αίτημα τότε θα το δούμε, είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και σημαίνει ότι ενδεχομένως να διαταχθεί η εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση. Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα και κάποιος το αρνείται. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές του Αρείου Πάγου λένε ότι στο μεν ζήτημα της άδεια εκταφής για διακρίβωση χημικής ουσίας, επειδή η ανάκριση έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον ανακριτής και ο εισαγγελέας έχει διαβιβάσει την πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της δικαιοσύνης, τότε η μόνη αρμόδια είναι η πρόεδρος των εφετών της Λάρισας» σημείωσε.

«Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχει αίτημα, δεν μπορεί να αποφανθεί, γιατί δεν έχει αίτημα. Αν υποβληθεί, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα απαντηθεί άμεσα. Εάν υποβληθεί αίτημα για εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι όντως αυτό το παιδί, τότε ανοίγει μια ξεχωριστή διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης» διευκρίνισε.

«Ένα αίτημα που μπορεί να είναι και πολλά στη συνέχεια, για να δουν αν οι σοροί που ετάφησαν είναι οι άνθρωποί τους, η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού είναι μια άλλη διαδικασία που δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης» πρόσθεσε.

Σημείωσε πως: «Η δικαιοσύνη – η πρόεδρος των Εφετών, θα αποφασίσει αν αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί. Τέτοια αιτήματα, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες έχουν υποβληθεί δύο και έχουν απορριφθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και από το συμβούλιο των εφετών με το σκεπτικό ότι ζητείται η εκταφή για να γίνει μια ανακριτική πράξη αλλά με βάση τις εκθέσεις δεν υπάρχουν χημικές ουσίες/παράνομο φορτίο. Αίτημα που συνδέεται με αυτά δεν έχει υπόβαθρο γιατί καταρρίφθηκε η απάτη του ξυλολίου που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το εξωτερικό».

Χαρακτήρισε «ψέμα ότι η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει κάτι και τώρα ανέκρουσε πρύμνη. Η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να αποφασίζει επί των αιτημάτων αυτών». Επανέλαβε, δε, ότι «η δικαιοσύνη αναμένει αν υπάρξει αίτημα ταυτοποίησης και θα αποφασίσει επ’ αυτού. Για το αίτημα περί χημικών ουσιών θα αποφανθεί η πρόεδρος των εφετών Λάρισας».

Σημείωσε πως: «Η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου λέει ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από κύκλους για να μην κλείσει η ανάκριση και διαρκώς να υποβάλλονται απίθανα πράγματα και να τροφοδοτεί με πολιτικό καύσιμο αυτούς που θέλουν να αξιοποιήσουν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών. Ένα υποτεθεί ότι η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας κάνει αποδεκτό το αίτημα εκταφής για να δούμε χημικές ουσίες τότε αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ξανά η ανάκριση».

«Ο Άρειος Πάγος επισημαίνει, επίσης, ότι αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις ενδέχεται να παραγραφούν πλημμελήματα. Λέει, επίσης, ότι υπάρχει μια υποβολιμαία φήμη ότι εφόσον δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα αυτά χάνονται δια παντός. Ο Άρειος Πάγος λέει ότι όποια παράπονα για ελλείψεις στην ανάκριση μπορεί να τεθούν όταν ξεκινήσει η δίκη και αυτό να αποφανθεί για όλα π.χ. συμπληρωματική ανάκριση. Κατά συνέπεια κανένα δικαίωμα δεν χάνεται» πρόσθεσε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Μιλώντας από την πλευρά της κοινωνίας και των συγγενών, όλοι λένε ότι πρέπει η υπόθεση να αποδοθεί στη δικαιοσύνη και να κριθεί από το δικαστήριο. Αν τυχόν έχουμε νέες παρατάσεις όπως προσπαθούν κάποιοι απεγνωσμένα, κάποια στιγμή θα εκραγεί και δικαίως η κοινωνία και θα πει δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται αυτή η δίκη. Ενώ έγινε μια ανάκριση με 70.000 σελίδες, πραγματογνωμοσύνες από τους καλύτερους, εκθέσεις αυτοψίας, εκθέσεις από πυροσβεστική και ΕΛΑΣ, καταθέσεις κατηγορουμένων, σε αυτά τα 2,5 χρόνια δεν έχει υπάρξει αίτημα που να μην έχει εξεταστεί».