«Θα σέβεσαι!» – H νέα τηλεοπτική καμπάνια του Ομίλου AKTOR σπάει τα στερεότυπα

Με χιούμορ και με μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση, η νέα εταιρική καμπάνια του Ομίλου AKTOR ανατρέπει τα εταιρικά στερεότυπα και προβάλλει την ανθρώπινη και αυθεντική διάσταση της ζωής, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.

Πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού σποτ της καμπάνιας είναι οι αγαπημένοι ηθοποιοί Γιάννης Μπέζος και Ναταλία Τσαλίκη, οι οποίοι, συνδυάζοντας κωμωδία και τρυφερότητα, ενσαρκώνουν δύο γονείς που σκαρφίζονται τρόπους για να πείσουν την κόρη τους να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Παρίσι, όπου και διαμένει.

Μέσα από αυτήν τη φαινομενικά απλή οικογενειακή «συνωμοσία», αναδεικνύονται η εξέλιξη, η δυναμική πορεία και τα μεγάλα έργα του Ομίλου AKTOR, καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει για τους νέους μέσα από το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, AKTOR4theFuture. Το τηλεοπτικό σποτ κορυφώνεται και κλείνει με την (οικεία στο ευρύ κοινό, τα τελευταία χρόνια) χιουμοριστική ατάκα «θα σέβεσαι!».

Στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει τη συμβολή του Ομίλου AKTOR στην παραγωγή αξίας για τη χώρα, την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας, μέσα από την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας και τη στήριξη της νέας γενιάς. Και, με θεμέλιο την αξιοπιστία του, επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος δεν είναι μία αφηρημένη, αλλά μία χειροπιαστή έννοια, η οποία βρίσκεται γύρω μας και καθορίζει το αύριο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος AKTOR παρουσιάζεται ως καταλύτης αλλαγής κι εξέλιξης, που συμβάλλει με τις δικές του δυνάμεις, στη δημιουργία μιας σύγχρονης Ελλάδας. Γιατί η εξέλιξη είναι κάτι περισσότερο από τεχνικά έργα: Είναι μια συνεχής προσπάθεια να αλλάζουμε την καθημερινότητα, να ανοίγουμε νέους δρόμους για τους νέους και να δημιουργούμε αξία για όλους.

Την καμπάνια επιμελήθηκε η Unlimited Creativity.