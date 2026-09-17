Γιώργος Μαζωνάκης: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήραν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργoυ Μαζωνάκη.

Αρχικά έγινε η μεταγωγή της γυναίκας γιατρού από το ΑΤ Κυψέλης προς τις φυλακές Κορυδαλλού στις 6.30 το πρωί. Ακολούθησε στις 7 το πρωί η μεταφορά του συζύγου της που κρατείτο προσωρινά στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Με την απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πλέον το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα επόμενα στάδια της έρευνας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Η αναχώρηση της γιατρού από το ΑΤ Κυψέλης

Η στιγμή που η γιατρός φτάνει στις φυλακές Κορυδαλλού

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16.09.2026) εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας, από αυτή της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία.

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Η μεταγωγή του γιατρού από τη ΓΑΔΑ στον Κορυδαλλό

Η άφιξη του γιατρού στον Κορυδαλλό

Ο ένας εκ των δύο γιατρών και συγκεκριμένα ο άνδρας από την πρώτη στιγμή της κράτησής του, να αρνείται να λάβει τροφή. Είχε μάλιστα αναφέρει στον ανακριτή ότι θα ξεκινούσε απεργία πείνας αν αποφάσιζε την προφυλάκισή του. Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι των δύο συλληφθέντων γιατρών αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους».

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένοντας κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που διενεργούνται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να βοηθήσουν στην πληρέστερη αποτύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν εξεταστεί, καταγράφηκαν προειδοποιητικά σήματα, τα οποία, κατά την εκτίμηση του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τη γιατρό, γεγονός που φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Ειδικότερα, από την ανακριτική διαδικασία προκύπτει ότι το πρώτο σήμα κινδύνου καταγράφηκε στις 3:22. Παρά την ένδειξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ενώ το ΕΚΑΒ φέρεται να κλήθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, στις 4:23.

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν λεπτομερή έλεγχο στα φίλτρα και στα επιμέρους εξαρτήματα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο μπορεί να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια επιπλέον φαρμακευτική ουσία.

Νέο σκέλος στην έρευνα ανοίγει, εξάλλου, με εισαγγελική παραγγελία, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Στις καταθέσεις τους υποστηρίζουν ότι τα κρίσιμα περιστατικά σημειώθηκαν μετά τις 4, ενώ από την πλευρά της υπεράσπισης έχουν τεθεί ερωτήματα αναφορικά με τον χρόνο που χρειάστηκε για να ανταποκριθεί το ΕΚΑΒ.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας να αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, οι δύο γιατροί προχωρούσαν στις διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις των ασθενών.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα δεδομένα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν επιδείνωση της κατάστασής του, χωρίς, σύμφωνα με το σκεπτικό, να διακοπεί η διαδικασία.

Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές επισημαίνουν ότι το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε εγκαίρως, ενώ οι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.