Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο με τον τραγουδιστή νεκρό βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού

Δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας που τραβήχτηκαν στις 14:45 της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και δείχνουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και τα οποία σβήστηκαν στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, είναι τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, στο κινητό της ιατρού.

Ένα μακάβριο στοιχείο που αποκαλύπτει σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr τι διαδραματίστηκε στον 1ο όροφο του ιατρείου του Κολωνακίου όπου έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, στην «παλιά του γειτονιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους αναλυτές πρόκειται για ένα κομβικό στοιχείο το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πιθανότατα, είχε χάσει τη ζωή του και για περίπου 50 λεπτά οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα και την γνώση και χωρίς να καλέσουν το ΕΚΑΒ, φροντίζοντας παράλληλα να εξαφανίζουν και τα στοιχεία που θα πρόδιδαν τα όσα ζοφερά είχαν συμβεί εκεί μέσα.

Οι ακριβείς χρόνοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας το μηχάνημα ενεργοποιείται στις 14.14 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Στις 14.37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Στις 14.43 τραβάει με το κινητό της η ιατρός την πρώτη φωτογραφία. Στις 14.44 τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο.

Στις 14.45 τραβάει την δεύτερη φωτογραφία. 15 και 23 χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα. Μέχρι τις 15.27 έχει ακόμη δυο συναγερμούς. 16 και 23 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ. 19.09 η ιατρός διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία του κινητού της τηλεφώνου η μια εικόνα είχε σταλεί από το κινητό της σε ένα άλλο κινητό. Ενώ όπως προκύπτει από το λογισμικό του κινητού της τηλεφώνου όλες οι κινήσεις γίνονται μέσα από το ιατρείο.

Στο μεταξύ αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Πρόκειται για το ζευγάρι των γιατρών που είχε την ευθύνη της κλινικής στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη (14/09/2026).

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταθέσει δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου.

Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.Μετά τις απολογίες τους, οι Αρχές θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης.