Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από θανατηφόρα έκθεση, πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες τους.

Πρόκειται για τους υπεύθυνους της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Τετάρτη (14.09.2026). Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο (15.09.2026) στις 13:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν δύο μάρτυρες η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου. Και οι δύο κατέθεσαν ότι ο κατηγορούμενος γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 16:00 για το περιστατικό.

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Μετά την απολογία τους, υπάρχει ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης του ζευγαριού, καθώς η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αποτελεί κακούργημα, και μπορεί να επιφέρει εκτός από προφυλάκιση ακόμα και ποινή κάθειρξης έως ισόβια.

Σήμερα, πέντε μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, λίγο πριν τις 13:00, οι δύο γιατροί έφτασαν στην Ευελπίδων με σκοπό να απολογηθούν για τα όσα συνέβησαν στην κλινική του Κολωνακίου για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Και οι δύο επιμένουν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία, τα ηλεκτρονική πειστήρια που ανακτήθηκαν από το ιατρείο, δείχνουν πως ο καλλιτέχνης βρίσκονταν ήδη εν μέσω της υποτιθέμενης θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να επιμείνουν στις αρχικές τους καταθέσεις.

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Η 56χρονη γιατρός θα επιμείνει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πράγμα που έχει διαψευστεί από τα στοιχεία των αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, στις απολογίες τους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον ΙΣΑ τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στην κλινική τους. Για το πρώτο θα πουν ότι είχε γίνει αυτοψία από το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε οριστεί τώρα τον Σεπτέμβριο.

Η Ιωάννα Γάκα επίσης αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει κατά την προανάκριση, οφείλονται στον πανικό των στιγμών που ακολούθησαν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη και πως δεν υπήρξε κανένας δόλος από την πλευρά της για τον τρόπο ενέργειάς της.

Παράλληλα, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να πει ότι το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν είχε καμία σχέση με το ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα υποστηρίξει ότι είχε 3 προγραμματισμένα ραντεβού την μέρα που πέθανε ο τραγουδιστής και θα επαναλάβει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την επίμαχη ώρα καθώς βρισκόταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου και γευμάτιζε.